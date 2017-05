BOMBA! Familia deputatului liberal Buican a incasat de la Primaria Bujoreni sute de milioane. Actualul candidat Cirstoiu a semnat procesul verbal la terminarea asa-ziselor lucrari!

Deputatul Cristian Buican, presedintele PNL Valcea, se lupta cu disperare sa-l impuna in functia de primar al localitatii Bujoreni pe un individ controversat, pe numele lui Dragos Cirstoiu. Si este normal sa fie asa, avand in vedere ca pe Buican il leaga de Cirstoiu mai multe fire, afaceri destul de dubioase. Relatii economice derulate prin intermediul fratelui deputatului liberal, Mihai Buican – patronul firmei SC Dendros SRL. Cei doi au pus umarul la defrisarea padurilor din nordul judetului Valcea si, cand Cirstoiu a ajuns viceprimar la Bujoreni, comuna vecina municipiului Ramnicu Valcea, i-a si pasat Buicanului un contract de cateva sute de milioane de lei. In luna aprilie a anului 2015, la insistentele lui Cirstoiu, fostul primar Rosu i-a incredintat un contract pe situatii de urgente lui Mihai Buican – SC Dendros SRL – pentru Regularizare albie Parau Valea Bujorencii. Interesant este faptul ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor a fost semnat de, surprize, surprize, Dragost Cirstoiu – in calitate de presedinte al comisiei. Procurorii DNA trebuie sa faca lumina in acest caz!

De asemenea, este de-a dreptul surprinzator faptul ca Florin Bragau, fost presedinte al PRU, care sustine ca este un om corect, il sustine pe Cirstoiu – omul lui Buican…