Deputatul Eugen Neata, seful de campanie al candidatului PSD la Primaria Bujoreni, Gheorghe Gingu

Comuna Bujoreni se afla acum in plina campanie electorala. Astazi, candidatul PSD, Gheorghe Gingu si-a depus candidatura pentru functia de primar.

Vreau sa multumesc presedintelui PSD, Constantin Radulescu pentru increderea de a ma numi director de campanie.

Stiu ca imi asum o mare responsabilitate, dar sunt un om de cuvant care lucreaza in folosul cetateanului si munca mea in Parlament este foarte vizibila.

Pe aceasta cale, ii asigur pe cetatenii comunei Bujoreni, de tot sprijinul pe care domnul Gingu il primeste din partea mea, a presedintelui Consiliului Judetean si din partea primarului, Mircia Gutau. Ne dorim ca localitatea Bujoreni, ce se afla langa municipiul Ramnicu Valcea, sa se dezvolte si sa ajunga o carte de vizita in judet.

Urez succes candidatului si rog cetatenii sa aiba incredere in echipa noastra! Tot ce promitem, se va realiza!

Votati cu incredere Gheorghe Gingu!

Eugen Neata, deputat PSD