Comitet de criza la Prefectura Valcea pentru situatia de la Alunu

Data fiind evolutia situatiei din localitatea Alunu, privitoare la deplasarea haldei de steril, prefectul judetului Valcea, Florian Marin, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, au convocat astazi la orele 17.30 un Comitet de criza, care sa analizeze stadiul masurilor dispuse in Ordinul de evacuare ca si masurile ce urmeaza a fi luate in etapa a II-a din ordin.

S-a stabilit totodata ca maine sa aiba loc o sedinta cu toti factorii implicati si cu specialistii din domeniu, in vederea gasirii unor solutii tehnice de rezolvare.