Trei accidente rutiere au avut loc pe Valea Oltului în mai puțin de o zi

În data de 13 mai 2017, pe DN 7, in judetul Valcea, au avut loc doua accidente rutiere, la interval scurt de timp, un tir si cinci autoturisme fiind avariate. Unul dintre accidente s-a petrecut la Bujoreni, in zona Gura Vaii, trei autoturisme ciocnindu-se fata-spate din cauza nepastrarii distantei regulamentare in trafic. Un alt accident a avut loc in zona Seaca, Calimanesti, unde au fost implicate doua masini si un tir. Politistii de circulatie din Valcea spun ca si acest eveniment rutier s-a petrecut tot din cauza nepastrarii distantei regulamentare in trafic, soferul tirului fiind cel care a intrat in cele doua masini care se deplasau in fata sa. Din fericire, niciunul dintre cele doua accidente de circulatie nu s-a soldat cu victime. Un motociclist a fost ranit in urma unei autoaccidentari pe DN 7, la kilometrul 230+400, pe Valea Oltului, la Caineni, judetul Valcea. Din primele informatii, se pare ca motociclistul nu a adaptat viteza intr-o curba la stanga, a pierdut controlul si s-a rasturnat in afara carosabilului. O ambulanta a ajuns la fata locului pentru a-i acorda ingrijiri medicale. Este posibil ca el sa fie rănit grav, insa este constient si spune ca are dureri mari la un umăr.