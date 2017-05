Situatie DRAMATICA la Alunu – zona miniera! Zeci de case se afla in pericol sa fie inghitite de pamant!

Situatie DRAMATICA la Alunu! Zeci de case se afla in pericol sa fie inghitite de pamant, dupa ce conducerea exploatarii miniere din zona a excavat haotic carbunele in zona. Oamenii sunt disperati. Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, este ingrijorat de ceea ce se intampla si a trimis in zona specialisti pentru a evalua situatia. Localnicii afectati de alunecarile masive de teren cer sa fie despagubiti! Fotografiile sunt mai mult decat concludente!