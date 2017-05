Martor în dosarul CET Govora: Şova umbla cu sute de mii de euro CASH! 

Fostul senator Dan Şova i-ar fi dat, în 2011, o sumă de 100.000 de euro, în numerar, lui Cristian Rizea, după ce înainte îi mai dăduse alţi 100.000 de euro, reiese din declaraţia unui martor audiat marţi, la instanţa supremă, în dosarul CET Govora.

„Am cumpărat de la domnul Şova două case, în perioada ulterioară anului 1999 ( eu şi dl. Şova cumpărasem în aceeaşi locaţie o construcţie în oglindă, în 2006 situată în Buşteni, iar ulterior, în 2011, eu am hotărât să cumpăr şi cealaltă unitate locativă, devenind astfel proprietarul întregii construcţii). Efectiv această vânzare din partea domnului Şova a fost în anul 2011 deoarece dânsul avea nevoie de bani deoarece mai vânduse un imobil şi voia să-şi reîntregească o proprietate aflată în zona Dorobanţi-Piaţa Victoriei. Precizez că în 2006, ambele unităţi aflate în oglindă erau în proprietatea lui Dan Şova.(…) Evident că îl cunosc pe domnul Rizea Cristian. În 2011, când am cumpărat casa, Şova Dan mi-a spus că doreşte banii cash, 100.000 de euro. M-am dus la Buşteni la notariat şi am semnat actele de vânzare-cumpărare, m-am dus acolo cu suma cash de 100.000 de euro la dorinţa domnului Şova, însă acesta venise fără şofer, mergea în Poiana Braşov şi m-a rugat să îi dau banii în Bucureşti, nu în Buşteni, şi nu voia să plece cu banii asupra sa. În Bucureşti m-a sunat la vreo două zile şi la fostul sediu din Mircea Eliade, am intrat într-o sală mică, unde domnul Şova era la masă cu domnul Rizea Cristian. Eu am pus banii pe masă şi i-am spus lui Şova că aceştia sunt banii pentru tranzacţie. Şova i-a dat banii lui Rizea. În acelaşi timp, Şova a mai scos pe masă altă sumă de 100.000 euro pe care i-a dat-o de asemenea lui Rizea Cristian. L-am întrebat de ce se fac plăţi cash şi Şova a spus că îi dă lui Rizea banii cash pentru că are conturile blocate de ANAF”, a declarat Mihai Bratiloveanu, în faţa instanţei, fiind audiat ca martor.

Dan Şova i-ar mai fi dat şi anterior bani lui Cristian Rizea, potrivit martorului.

„La data respectivă, Rizea Cristian era om de afaceri. Acea tranzacţie la care am asistat se referea la reîntregirea imobilului de care am vorbit anterior, situat în Dorobanţi. Simona Ciurcu semna hărţii împreună cu Dan Şova şi Cristian Rizea. Şova mi-a povestit că înainte de acel moment îi mai dăduse lui Rizea o sumă de bani, respectiv 100.000 de euro. Mi-a spus că suma i-ar fi predat-o lui Rizea chiar la notariat. Nu ştiam dacă hârtiile semnate de ei erau documente autentice sau înscrisuri sub semnătură privată. Eu chiar am făcut poze cu telefonul la suma de bani de 100.000 de euro pe care eu am pus-o pe masă pentru că era o sumă mare şi voiam să constitui probe în sensul că am predat suma de bani, neîncheindu-se un document scris la predarea de mine către Şova a sumei de bani”, a declarat Mihai Bratiloveanu, în faţa instanţei.

Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 6 iunie 2017.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Dan Şova şi a fostului director general al centralei de energie termică CET Govora SA Mihai Bălan, pentru trafic de influenţă şi respectiv abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2011 – iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al centralei de energie termică CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună. În schimbul acestui serviciu, Şova ar fi pretins de la persoana denunţătoare suma de 5.000 euro pentru fiecare lună pe perioada executării contractului, adică jumătate din valoarea lunară a viitorului contract de asistenţă juridică ce urma să se încheie între CET Govora şi casa de avocatură respectivă.

În cursul lunii decembrie 2011, între CET Govora şi societatea de avocatură s-a încheiat contractul de asistenţă juridică, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/lună. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an, iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. În perioada decembrie 2011 – decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar, către CET Govora, facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate în perioada decembrie 2011 – decembrie 2012.

În aceeaşi perioadă, Dan Şova a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasaţi în numerar, în fiecare lună, prin intermediar, la puţin timp după ce societatea de avocaţi încasa banii de la CET Govora, mai spun procurorii DNA.

În luna decembrie 2012, contractul de asistenţă juridică s-a încheiat prin ajungere la termen. La acea vreme Mihai Bălan nu mai ocupa funcţia de director general al CET Govora. În luna martie 2013 Mihai Bălan a revenit în funcţia de director general al CET Govora. În cursul lunii mai 2013, între CET Govora reprezentată de Mihai Bălan şi aceeaşi societate de avocatură s-a încheiat un nou contract de asistenţă juridică, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/lună. Contractul s-a încheiat pe o perioada de 1 an, iar obiectul acestuia se referea la activităţi juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora.

În cea de-a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 euro, potrivit DNA.

Din probele administrate a rezultat că cea mai mare parte a banilor primiţi de Dan Şova au fost folosiţi pentru plata unui imobil cumpărat în Bucureşti.

Sursa: Mediafax