Constantin Radulescu: Institutiile abilitate sunt pregatite sa intervina la Alunu!

Monitorizam situatia alunecarilor de teren de la Alunu! Am solicitat administratorului special de la CET Gobora sa ia toate masurile legale de sprijin in zona!

Am avut o discutie si cu domnul prefect pe aceasta tema iar cu domnul primar tin legatura permanent!

Din informatiile mele toate institutiile abilitate sunt pregatite de interventie in caz de nevoie! Si eu sunt in alerta legat de aceasta situatie extrem de grea!

Constantin Radulescu, presedinte Consiliul Judetean Valcea