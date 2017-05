Colegiul National „Mircea cel Batran” se mentine in elita invatamantului national!

La ceas aniversar , doresc sa va multumesc tuturor celor care astazi ati fost alaturi de noi, pentru a sarbatori 97 de ani de cand a luat fiinta Colegiul National ” Mircea cel Batran” Rm.Valcea!

Multumesc Domnului Prefect Florian Marin, domnului Senator Bogdan Matei,doamnei Deputat Daniela Otesanu,domnului deputat Neata Eugen,Episcopiei Ramnicului,Consiliului Judetean Valcea, Inspectoratului Scolar Judetean Valcea, Primariei Rm.Valcea,Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul,Sindicatului Spiru Haret,Academia Olimpica Romana ,Filiala Valcea,Universitatea Constantin Brancoveanu. Multumesc presei locale care ne-a fost alaturi in orice moment , facandu-ne cunoscute realizarile elevilor nostri!

Multumesc in acelasi timp elevilor si parintilor, fara de care nu am fi fost ceea ce suntem astazi .

Nu in ultimul rand , multumesc colegilor mei invatatori si profesori , cadre didactice auxiliare , personal nedidactic pentru munca depusa ,astfel incat Colegiul National” Mircea cel Batran” sa se mentina in elita invatamantului valcean si numai!

Va multumesc si sa ne intalnim sanatosi , sa sarbatorim Colegiul National” Mircea cel Batran” si la 100 de ani!

Prof. Catalin Pana, – director Colegiul National” Mircea cel Batran”