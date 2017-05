LUJU.RO DESPRE JUDECĂTORUL VÂLCEAN BOGDAN MATEESCU: “FIŢI CU OCHII ÎN PATRU PE EL, NU INGHITE PRESA LIBERA!”

„Circula niste barfe grele prin CSM despre judecatorul Bogdan Mateescu, fost presedinte al Judecatoriei Ramnicu Valcea, despre care se spune ca Vasilica Danilet era mic copil pe langa el. Mateescu e un tip visceral, care e in stare sa sara si la scandal daca i se pare cumva ca cineva il ofenseaza. Pe cat de rau pare Mateescu pentru unii, se vorbeste ca directoarea adjuncta a Directiei legislatie din CSM, Andreea Uzlau, are un mare ascendent asupra acestui personaj, mai cu seama ca ea este cea care pregateste tot felul de argumentatii juridice care sa dea un parfum de legalitate multor nefacute din sectia de judecatori, dar si de la sectia de procurori condusa de vestitul Cristian Ban. Ascendentul Andreei Uzlau asupra lui Mateescu a devenit vizibil mai ales dupa ce acesta a luat-o pe distinsa doamna pe la niste bilanturi prin tara, unde a pus-o in capul mesei. Eee… si cati stiu ca mare parte din celebrele coduri penale sunt pritocite de aceasta doamna…

Oricum, fiti cu ochii pe acest Bogdan Mateescu, care pare pregatit de cineva sa faca fel de fel de jocuri in CSM pe gustul procurorilor si care nu inghite presa libera! Si care se amesteca in toate!

Oricum actualul CSM a ajuns o mizerie in care se apara reputatii cu majoritate de voturi, nu cu unanimitate, care a ajuns sa tipe ca orice critica prin spatiul public e atentat impotriva Justitiei si care incalca legea la ordinea zilei cand e vorba de protejat niste interese.” – scrie luju.ro

Pe noi nu ne mai mira nimic in legatura cu acest personaj, am scris multe articole despre Mateescu si despre cine se afla in spatele ascensiunii acestuia. Daca publicatia Lumea Justitiei va pune lupa pe imbebrul Bogdan Mateescu va afla foarte, foarte multe lucruri interesante… Ii ajutam si noi!