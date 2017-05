SERVICII OFERITE DE INSTITUTUL NATIONAL DE CRIOGENIE I.C.S.I. RM. VALCEA

INSTITUTUL NATIONAL DE CRIOGENIE

I.C.S.I. RM. VALCEA

Adresa: Str. Uzinei nr. 4, 240050, OP Raureni, CP 7, Rm. V@lcea

Tel: 0250/733890; 732744, Fax: 0250/732746

E-mail: office@icsi.ro; C.U.I. 2538104; Reg. Com: J.38/47/1997

Sustinerea programului nuclear national – fisiunea nucleara si fuziunea

nucleara;

Tehnici criogenice, materiale si echipamente specifice;

Hidrogenul si pile de combustibil; Surse de energie regenerabile;

Gaze pure si ultrapure(Ar, Ar spectral, He, H 2 , N 2 , O 2 , CO 2 , CH 4 etc.)

pentru analize si calibrarea instrumentatiei de analiza;

Amestecuri de gaze pentru sudura in mediul controlat; gaz INERGEN

pentru stingerea incendiilor;

Apa saracita in deuteriu;

Analize izotopice si fizico-chimice pentru alimente, bauturi alcoolice

si nealcoolice; analize de mediu (ap`, aer, sol).