1.000 de persoane protesteaza la Guvern, dupa ce senatorii au decis gratierea coruptilor. Circulatia a fost blocata. VIDEO 

UPDATE 21:15 Aproximativ 1.000 de persoane protestaza la aceasta ora in fata Guvernului. Manifestantii s-au instalat in Piata Victoriei, iar circulatia in zona a fost blocata de politisti. In fata Guvernului a fost format un cordon de jandarmi.

Persoanele si-au aprins telefoanele mobile pentru a ilumina cu ele, sufla din vuvuzele si scandeaza impotriva Parlamentului si a Guvernului.

„Dragnea, esti boier / Vei fi sef de palier”, scrie pe una dintre pancarte.

UPDATE 20:50 Numarul manifestantilor din Piata Victoriei care protesteaza fata de modificarile la legea gratierii depaseste 700 de persoane.

Unii dintre ei scandeaza „Nu scapati!”. Altii poarta pancarte pe care scrie „Parlament penal, mars la tribunal!”, „Nu gratierii” si „PSD, ciuma rosie!”.

Foarte multi dintre protestatari sunt insotiti de copii.

UPDATE 19:30 Primii protestatari s-au adunat deja in fata palatului Victoria, sediul Guvernului. Premierul Grindeanu a anuntat insa ca nu sustine amendamentele la Legea Gratierii. Aproximativ 200 de persoane s-au adunat, scandeaza „Hotii! Hotii!” si au pancarte pe care scrie „Nu suntem o natie de hoti!” si „Nenorocitilor!”.

In anuntul postat pe Facebook se arata ca persoanele nemultumite de decizia luata miercuri de parlamentarii PSD se vor aduna in Piata Victoriei, de la ora 19.00, in fata sediului Guvernului.

„Comisia juridica a Senatului a adoptat miercuri, cu 5 voturi ”pentru” (PSD si ALDE) si 3 ”impotriva” (PNL, USR si UDMR) amendamentele propuse de senatorii Traian Basescu, Serban Nicolae si Liviu Brailoiu la proiectul de Lege privind gratierea, prin care cei condamnati la inchisoare cu executare pentru dare sau luare de mita, trafic de influenta sau cumparare de influenta urmeaza sa fie gratiati sub rezerva achitarii prejudiciului.

DATI SHARE MASIV! Trebuie sa ne aparam tara de hoti.” – se arata in anuntul postat pe grupul „Coruptia ucide„.

Un mesaj asemanator a fost postat si despre organizarea unor proteste in Cluj, tot miercuri, 3 mai.

”Luarea de mita – am propus-o pentru gratiere, avand in vedere ca se face eventuala gratiere cu plata prejudiciului si avand recidivisti. E usor de inteles ce ma mobilizeaza. Pana la ultima lege a finantarii campaniilor electorale, toate partidele pot fi acuzate asa cum s-a si intamplat cu foarte multi oameni si de luare de mita si de abuz in serviciu, lucruri pe care se cam merge. Eu sunt de acord sa fie pedepsiti cei care au dus banii acasa. si trebuie pedepsiti. Banii astia s-au dus in geci , in umbrele, pentru ca asa au functionat lucrurile in realitate.

Daca ne facem acum ca au venit Fecioarele Maria, neprihanite si Parchetele noastre pleaca pe aceasta linie, asta a creat o atmosfera de supunere a clasei politice, daca observati. Ati vazut foarte bine si pe amaratul ala care a dat pui si a fost condamnat. Nu a dus un pui acasa, dar a distribuit in cateva comune… a fost condamnat. S-au dat mii de geci din China (…) Discutam de realitati. Daca vrem sa legam toate partidele putem sa o tinem asa”, a declarat Traian Basescu in fata senatorilor juristi.

Fostul presedinte al Romaniei a mai spus ca este nevoie de ”un moment zero” in ceea ce priveste ”aceasta poveste”.

Senatorii PNL si USR au anuntat ca se opun gratierii oricaror fapte de coruptie.

”PNL nu va sustine gratierea niciunei fapte de coruptie”, a anuntat senatorul liberal Daniel Fenechiu.

”Nici USR nu sustine gratierea faptelor de coruptie. Faptele de coruptie, chiar daca sunt la prima fapta, nu trebuiesc gratiate. E foarte, foarte important sa se inteleaga ca, odata ajuns intr-o functie publica, nu trebuie abuzat de ea. Sa intelegem ca societatea romana trebuie sa devina mai responsabila, cel ajuns intr-o functie publica sa nu exercite functia in interes personal”, a declarat senatorul USR George Dirca.

Reprezentantii Parchetului General, Consiliului Superior al Magistraturii sau Uniunii Nationale a Barourilor (UNBR), prezenti la sedinta comisiei juridice a Senatului, s-au opus si ei gratierii celor condamnati pentru infractiuni de coruptie.