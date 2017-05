VÂLCEA: BIKE FEST-DAMILA MĂCIUCA 2017, EDIȚIA A VI-A

Bike Fest-Damila Măciuca 2017, ediția a VI-a este tradiționalul concurs de ciclism din localitatea Măciuca (Vâlcea) organizat de firma Damila și “Fundația Dumitru Drăghicescu”, împreună cu Federația Română de Ciclism, sub numele Bike Fest 2017 Damila Măciuca.

Concursul este înscris în calendarul competițional al federației în data de 1 Mai.

Aflăm de pe pagina de facebook a firmei că participarea la concursul de ciclism “Bike Fest – Damila Maciuca” nu a implicat nicio taxă de participare, toate costurile aferente organizării și desfășurării acestui eveniment au fost în sarcina organizatorilor și a sponsorilor evenimentului.

Evenimentul a cuprins două curse, Cursa de 40 km, pe traseul Măciuca-Giulești-Otetelesiu-Bălcești- Otetelesiu-Valea Mare-Măciuca și Cursa 24 km, pe traseul Măciuca-Giulesti- Valea Mare-Măciuca.

Premiile câștigătorilor:

Fiecare participant a primit medalie de finisher.

Primii 3 participanți sosiți la fiecare cursă vor au primit câte o diplomă și cupa de câștigător.

Cursa 40 km

Locul 1 : 250 lei

Locul 2 : 150 lei

Locul 3 : 100 lei

Cursa 24 km

Locul 1 : 150 lei

Locul 2 : 100 lei

Locul 3 : 50 lei

Intrati aici pentru a aflat rezultatele: http://cronometraj.racetecresults.com/results.aspx?CId=16648&RId=2066