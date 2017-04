REVOLTATOR! Cititi aici cine se foloseste de Finantele Publice pentru a-si rezolva problemele cu presa!

„Prietenii“ de care scriem zi de zi, aceia care fura milioane de euro si institutiile statului se fac ca nu-i vad, s-au coalizat si ne-au trimis pe cap un control de la Finante. Inopinat! Bun, nu este nici o problema, ca nu avem nimic de ascuns si am functionat intotdeauna in LEGALITATE! Sa vina 1000 de controale de la toate institutiile statului!

Culmea coincidentei este ca in aceasta perioada am dezvaluit ispravile doamnei inspector ANAF, Monica David, cea care a realizat un control la COMANDA POLITICA la CET Govora. Parerea noastra! Aceeasi doamna are un frate care detine vreo trei firme de contabilitate, de consultanta fiscala. Gurile rele spun ca, in mod cu totul intamplator, multe dintre firmele controlate de madam David si-au mutat contabilitatea la fratele David. Asa o fi?! Domnilor colegi de la Finante, pai aceasta situatie cine o controleaza?! Este LEGAL, corect, moral ceea ce se intampla?!

Tot in aceasta perioada am scris de baronul chimic Roibu si fiul sau care investeste vreo 20 de milioane de euro in constructia unor blocuri pe la Bucuresti? Pai de unde sunt banii?! Ca tatal a fost toata viata director la Oltchim, o firma de stat?!

Si l-am mai luat in penita pe cel mai nociv politician valcean, in opinia noastra, deputatul liberal Cristian Buican, cel care aproape ca a distrus PNL la Valcea.

Am mai scris si de un frumusel de pe la SRI (departamentul Economic), dar totusi – nu credem ca SRI-ul se ocupa de asemenea gainarii.

Ultimul „client“ pe lista noastra, dar nu si cel din urma, este marele judecator imberb Mateescu, ajuns pe cai mari la CSM, care are talent la scris si reclamatii aiuritice.

Acesta este tabloul si contextul controlului inopinat al inspectorilor ANAF la firma editoare a Ziarului de Valcea. Si ca sa stie toti cei interesati: firma noastra a platit aproape jumatate din cifra de afaceri de-a lungul a noua ani – IMPOZITE SI TAXE STATULUI ROMAN! Si-atunci, ce mai vrei de la noi, STAT ROMAN?

Dar GAURA DE LA OLTCHIM DE 800 DE MILIOANE DE EURO de ce nu o ancheteaza nimeni???!!!

NU NE INTIMIDATI, MERGEM INAINTE! ADEVAR CU ORICE PRET!

Tiberiu Pirnau