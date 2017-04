VESTE BUNA PENTRU SANATATEA VALCEANA! Unitatea de Primiri Urgente va fi modernizata cu fonduri europene!

Veste buna pentru sistemul medical din judetul Valcea! Demersurile presedintelui Consiliului Judetean, Constantin Radulescu, dau rezultate! Spitalul Judetean Valcea a fost selectat in vederea finantarii prin Programul Operational Regional (fonduri externe nerambursabile!) pentru modernizarea unitatii de primiri urgente (UPU). In vederea stabilirii detaliilor demararii actiunilor de accesare a acestei finantari va avea loc, la sediul Prefecturii Valcea, o teleconferinta cu Ministerul Sanatatii – in data de miercuri, 26 aprilie. Alaturi de presedintele Constantin Radulescu si managerul SJU Valcea, Dan Ponoran, la teleconferinta vor mai participa directorul economic si medicul sef al UPU, precum si personal tehnic din cadrul CJ.