Deputat PSD, Eugen Neata: Primele 100 de zile de Guvernare PSD! 

Primele 100 de zile de Guvernare PSD!

Votul cetatenilor din decembrie 2016, a aratat gradul de incredere acordat Partidului Social Democrat. Asa cum am promis in campania electorala, o parte din programul de guvernare s-a realizat si va prezint cele mai importante masuri concretizate in aceasta perioada de catre Guvern:

Mai multe venituri la bugetul de stat:

• +7,2% în Trimestrul I 2017, față de trimestrul I 2016.

• +22% în luna martie 2017, față de luna martie 2016.

Despre TVA:

• Guvernul PSD a redresat situația critică lăsată de Cioloș în privința încasărilor TVA.

• După un declin în ianuarie de -24,8%, când s-a încasat TVA aferentă lunii decembrie 2016, în februarie s-a trecut pe plus (+2,5% față de feb. 2016), iar în martie am avut un avans semnificativ de +8,9% față de martie 2016.

Contribuțiile din salarii: +14,1% pe trimestrul I 2017, față de trimestrul I 2016

Această creștere are la bază două cauze:

• Creșterea salariului minim și a salariilor unor categorii de bugetari

• Creșterea numărului de locuri de muncă și a salariilor în sistemul privat

Fonduri UE

• În primul trimestru România a primit cu 899% mai multe fonduri de la Comisia Europeană. Cea mai mare parte o reprezintă subvențiile din agricultură. Sunt aproape 3 miliarde lei în trimestrul I 2017, față de doar 300 de milioane în trimestrul I 2016.

• În luna mai, România este pe primul loc din Uniunea Europeană privind sumele încasate de la Comisia Europeană în domeniul agriculturii.

Excedent bugetar

• Mulți dintre criticii noștri spuneau că vom depăși pragul de 3% privind deficitul bugetar și că România va fi sancționată de UE.

• În primul trimestru avem excedent bugetar, nu deficit. Un excedent de +0,2% din PIB, în condițiile în care subvențiile acordate de stat pentru economie au crescut cu 114% față de trimestrul I din 2016.

S-a dezvoltat industria

• Primele două luni +5,4% la producția industrială și +8,7% la cifra de afaceri din industrie. (sursa INS)

De ce e foarte importantă această creștere?

• E o creștere sănătoasă a economiei, bazată pe producție.

• Producția industrială reprezintă 22% din PIB. Deci dacă industria merge bine, atunci și economia merge bine.

• Această creștere implică și o creștere a locurilor de muncă

S-a dezvoltat comerțul

• Primele două luni +5,4% la comerțul cu amănuntul și +15,3% la vânzările de autovehicule. (INS)

• Creșterea comerțului arată că banii se mișcă în economie, iar asta înseamnă creștere economică.

Creșterea exporturilor

• A crescut exportul de bunuri cu +9,2% (INS)

• A crescut soldul contului curent: +200 milioane euro în primele două luni. Asta înseamnă că am exportat mai mult decât am importat și am avut investiții din afară mai mari decât investițiile făcute de noi în exterior. Spre comparație, în primele două luni din 2016, în Guvernarea Cioloș, soldul era – 139 mil. Euro.

Investiții străine: +45% in trim. I 2017, față de trim. I 2016 (INS)

• E foarte important pentru că acest lucru arată că investitorii străini au încredere în programul economic al PSD și vin să investească în România.

• Criticii noștri spuneau că prin creșterea salariului minim vor pleca investitorii străini care au venit aici pentru salariile mici. Iată că investitorii nu pleacă, ci vin în număr mare în România.

• Sunt investitori care nu vin pentru salariile mici, ci pentru un cadru fiscal prietenos.

• A căzut și mitul că PSD izgonește multinaționalele. Cifra de +45% arată că multinaționalele vin și investesc în România, pentru că au încredere în guvernarea PSD.

Cea mai mică rată a șomajului de după criză: 4,71% (pentru perioada de iarnă)

• +62.000 locuri de muncă noi în primele 2 luni.

• Astăzi, datele Ministerului Muncii arată că s-a ajuns la 100.000 noi locuri de muncă. Au fost creșteri și de 9.000 locuri de muncă pe zi.

Organismele oficiale independente fac estimări optimiste despre România

• Eurostat: România a avut în luna martie cea mai mică inflație din Europa. Doar 0,4%

• Comisia Națională de Prognoză: a estimat în creștere PIB-ul României pentru 2017: de la 815,2 miliarde lei la 816,5 miliare (peste un miliard în plus).

• Fondul Monetar Internațional a revizuit după numai două luni creșterea economică a României pentru anul 2017 de la 3,8% la 4,2%.