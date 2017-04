SENZATIONAL! Fiul fostului baron al Oltchim investeşte… 26 milioane euro în construcţia de blocuri în Bucureşti – oare procurorii DNA stiu?!

Fiul fostului director al combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, Constantin Roibu, omul care a condus timp de peste 20 de ani una dintre cele mai mari capacităţi industriale din România, aflată astăzi pe masa lichidatorilor, este implicat în dezvoltări imobiliare de anvergură în Capitală. Alexandru Călin Roibu, 37 de ani, construieşte două blocuri de locuinţe la Timpuri Noi, în apropierea staţiei de metrou. Proiectul New Times Residence, situat exact în spatele ansamblului de birouri Timpuri Noi Square, ridicat de Vastint, are în total 171 de apartamente în cele două imobile, ceea ce ar duce pro­iectul la o valoare de circa 26 de milioane de euro, potrivit estimărilor ZF. Potrivit panoului instalat pe şantier, proiectul rezidenţial New Times Residence ar trebui să fie finalizat la sfârşitul lunii august a acestui an. Acesta nu este primul proiect de locuinţe ridicat de Alexandru Roibu, el fiind şi dezvoltatorul unui alt bloc în apropierea celui aflat acum în şantier, Mircea Vodă 39, vândut complet, „un proiect rezidenţial premium“, după cum se arată în descrierea de pe site-ul New Times Residence. Tatăl dezvoltatorului de locuinţe, Constantin Roibu, a stat mai bine de 20 de ani în func­ţia de director general al combinatului Oltchim, fiind cel mai puternic şef de com­panie de stat din România. El a demisionat în septembrie 2012, într-un context extrem de tensionat, la două săptămâni înainte de licitaţia pentru privatizarea Oltchim. Imobilul pe care fiul său l-a ridicat pe bulevardul Mircea Vodă din Bucureşti are 26 de apartamente de două şi trei camere, iar preţurile de vânzare publicate pe site-ul imopedia.ro, care promovează proiectul, sunt între 87.400 de euro şi 137.000 de euro. Preţurile apartamentelor din blocurile de la Timpuri Noi sunt cuprinse între 75.000 de euro pentru un studio şi 240.000 de euro, cât costă unul dintre cele mai scumpe apartamente cu patru camere. Astfel, preţul mediu al unei locuinţe este de circa 157.000 de euro. La un total de 171 de locuinţe, rezultă că aparta­mentele celor două proiecte valorează în total peste 26 mil. euro, potrivit calculelor ZF.