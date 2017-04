La iniţiativa primarului Ion Sandu, s-a aprobat proiectul „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în Perişani”

La iniţiativa primarului Ion Sandu, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat recent implementarea proiectului „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în Comuna Perişani, judeţul Vâlcea”, precum şi necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014- 2020, potrivit legii. Comuna Perişani, judeţul Vâlcea se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei şi se angajează să-i asigure funcţionarea, la parametrii proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei tranşe de plată în cadrul Proiectului. Suprafaţa totală de fond forestier deservită de cele trei drumuri din proiect inclusiv extinderea drumului forestier FE002 – Culmea Rudarilor, este egală cu 1974 ha. Comuna Perişani, judeţul Vâlcea, se obligă să asigure accesul public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect. Tot Consiliul Local a numit reprezentantul legal al proiectului de investiţie „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în Comuna Perişani, judeţul Vâlcea” primarul comunei, Sandu Ion, care deţine şi calitatea de ordonator principal de credite. Primarul liberal al comunei Perişani, Ion Sandu, recunoaşte că punerea în valoare a potenţialului turistic este unul dintre principalele obiective ale administraţie locale până în anul 2020. Pârtia de schi din punctul Dalia este un obiectiv important de atracţie în domeniul turismului şi are o lungime de 600 metri şi o lăţime de 100 de metri, fiind situată la altitudinea de 860 de metri şi are o înclinaţie de 40 de grade. „Pârtia, construită din fondurile Consiliului Local este uşor accesibilă şi este o provocare pentru toţi turiştii care trec pe Defileul Oltului, să vina şi să schieze la noi. Pârtia a fost reamenajată şi nivelată, urmând să o punem în funcţiune. Aceasta este una dintre pârtiile cele mai late din zonă, chiar mai lată decât cea de la Rânca. Perişaniul face parte din mănunchiul celor şase aşezări ale Ţării Loviştei pline de farmec, constituind cea mai importantă zonă sub aspectul turismului montan, în primul rând pe baza potenţialului turistic natural, de o mare spectaculozitate, precum şi pe cea a patrimoniului istoric”, mai spune primarul Ion Sandu.