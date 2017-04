Armand Cupareanu, presedintele de care PNL Valcea are azi nevoie! Azi putem vedea cum moare sau cum renaste un partid!

Daca as fi liberal l-as vota azi cu ambele maini pe tanarul primar de la Diculesti, Armand Cupareanu, in functia de presedinte al PNL Valcea. Adica as vota pe oricine, numai pe Cristian Buican – NU. Buican este omul care a cam distrus PNL la Valcea, l-a dus la un scor DEZASTRUOS. Adevarul este ca AZI – PNL NU MAI EXISTA in judetul Valcea. Cu 52 de primari in judet, Buican a obtinut la ultimele alegeri un scor umilitor. Daca ar fi avut demnitate, ipochimenul si-ar fi depus DEMISIA de onoare. Dar Buican nu are onoare, el isi doreste in continuare sa se agate de functia de presedinte al PNL Valcea, sa duca organizatia la lada de gunoi a istoriei politicii valcene. Grav este ca nu mai exista oameni cu coloana vertebrala la PNL Valcea, doar yesmeni lasi care-i canta in struna ciobanului de la Perisani. In aceste conditii, il felicitam la scena deschisa pe tanarul primar Cupareanu pentru curajul sau de a-i arata barna din ochi lui Buican! Din pacate, suntem siguri ca tanarul primar nu va fi lasat sa candideze de catre camarila buicanista… (Tiberiu Pirnau)

Iata ce a declarat Armand Cupareanu unei publicatii locale:

„Am fost nevoit să transmit cererea mea pentru candidatura la şefia PNL Vâlcea prin e-mail, pentru că faxul de la sediul organizaţiei nu funcţionează. Însă, probabil, mă voi lovi de un impediment şi nu mi se va accepta cererea. Conform statutului, ultima zi de depunere a cererilor ar fi fost vineri. Însă nu pot înţelege acest lucru, pentru că pentru alegerile PNL Diculeşti s-au putut depune candidaturi chiar şi în ziua alegerilor. Dacă nu mi se acceptă candidatura la şefia Partidului Naţional Liberal Vâlcea, luni dimineaţă îmi voi înainta demisia din funcţia de preşedinte al PNL Diculeşti şi din orice funcţie de conducere a PNL Vâlcea.. Totodată, noi, membrii organizaţiilor din Diculeşti, Făureşti, Valea Mare, Bălceşti, Laloşu, Lăpuşata, Tetoiu, Roşiile, vom ieşi din sală în ziua alegerilor, dacă nu îmi va fi acceptată candidatura la funcţia de preşedinte al PNL Vâlcea. Câştig sau pierd, vreau doar să îmi fie acceptată candidatura. Vreau să mă zbat pentru zona de sud a judeţului, pentru primarii PNL. Trebuie să facem ceva şi pentru aceşti primari, care s-au zbătut în alegerile locale şi alegerile parlamentare, dar nu am primit nici un semn de mulţumire şi nu s-a interesat cineva din conducere despre problemele noastre. De asemenea, vreau să menţionez faptul că responsabilului zonei de sud, doamna Cecilia Văduva – consilier judeţean, nu am ce-i reproşa, pentru că domnia sa chiar a făcut numeroase drumuri în zona de sud a judeţului şi s-a interesat de problemele noastre, faţă de ceilalţi conducători ai PNL Vâlcea şi ceilalţi consilieri judeţeni (de exemplu Victor Stănculescu, fost responsabil de zonă). Doamna Cecilia Văduva chiar a ridicat câteva probleme în şedinţele Consiliului Judeţean”, a afirmat primarul Armand Cupăreanu.