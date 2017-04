Liberalul (ne)omenos Aleca vrea sa azvarle in strada batranii de la Caminul Balcesti?!

Ceva e putred la Primaria Balcesti sau mai precis la primarul din Balcesti, liberalul Aleca Constantin. Nu intelegem cum de un edil, un ales al unei comunitati, isi doreste din toata inima desfiintarea unui camin de batrani din localitatea, pe care o pastoreste. Nu are logica miscarea – de-a dreptul inumana! Am inteles ca primarul sustine sus si tare ca autoritatea locala nu are fonduri sa finanteze aceasta structura sociala. Si-atunci, s-a gandit el, ca ar fi bine sa-i azvarle in strada pe batrani si sa-si recupereze imobilul. Batraneii sa ramana in grija Domnului! Pe de alta parte, presedintele Consiliului Judetean, Constantin Radulescu, a venit cu propunerea de bun simt sa preia in administrarea CJ cladirea in care functioneaza acum caminul si sa acorde finantarea necesara, in cadrul legal. Dar domnul acesta Aleca se incapataneaza, el isi doreste cladirea fara batrani, uitand ca mai e putin, mai e un pic si e posibil sa ajunga si el la venerabila varsta si-atunci…?! Chiar suntem curiosi ce vrea liberalul (ne)omenos sa faca cu aceasta cladire?! Ce intrebuintare ii va da? Ceva afaceri, musiu?! Hai ca urmarim acest subiect, care devine din ce in ce mai interesant!

Tiberiu Pirnau