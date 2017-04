Două cazuri de moarte suspectă în Mateeşti și Râmnicu Vâlcea

În data de 17 aprilie, poliţiştii vâlceni au fost anunţaţi de moartea suspectă a unui bărbat. R. F., din comuna Mateeşti a sunat la 112 spunând că vecinul său, I. I. S, s-a spânzurat. Imediat la faţa locului, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului stabilind că sesizarea se confirmă. Bărbatul a fost găsit spânzurat de o bară metalică, la intrarea în locuinţa sa. Cadrele medicale ale serviciului de Ambulanţă ajunse la locul tragediei au fost cele care au constatat decesul bărbatului. Din informaţiile pe care le avem, victima nu a lăsat nici un bilet de adio prin care să-şi motiveze gestul. Cadavrul a fost dus la morga din Sineşti, medicii legişti stabilind că bărbatul a murit prin asfixiere mecanică provocată prin spânzurare. În continuare se fac cercetări în acest caz. O batrana din Ramnicu Valcea a fost gasita moarta in casa chiar in ziua de Paste. In data de 16 aprilie 2017, la ora 18.37, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost solicitaţi pentru deblocarea unui apartament în municipiul Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei, etaj IV. Din nefericire, proprietara, în vârstă de 84 de ani, a fost găsită decedată în dormitor.