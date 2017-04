Medicul Adrian Cacovean: Medicul care pledeaza pentru vaccinarea obligatorie, sa fie dat afara din Colegiul Medicilor!

Pentru Protectia Consumatorilor-APC Romania:

Vaccinarea, atunci cand devine obligatorie, nu mai intruneste conditiile unui act medical: consimtamantul informat al pacientului, lipsa oricarei forme de constrangere asupra pacientului.

Vaccinarea obligatorie devine astfel executie.

Medicii ar trebui sa se delimiteze de astfel de actiuni, facute pe raspunderea lor, de catre autoritati abuzive si dictatoriale.

Pe vremea lui Hitler, nazistii au creat cadrul legal unor medici ca Menghele sa efectueze experiente si crime medicale pe oameni. Desi Menghele a actionat intr-un cadru legal, ulterior nu a scapat de raspundere si faptele sale au putut fi incadrate corect la terminarea razboiului.

In calitate de medic, nu pot fi de acord cu transformarea mea in criminal de tip nazist si nici cu transformarea cabinetului medical in camera de vaccinare fortata, obligatorie, cum erau camerele de gazare naziste si camerele in care se faceau crime asupra oamenilor, incadrate de nazisti ca experimente pe animale.

Medicii ar trebui sa refuze sa efectueze acte medicale comandate de guvernanti si daca guvernantii continua sa nu tina cont de avertizari si introduc legea vaccinarii obligatorii, atunci sa-l cheme din inchisoare pe Visinesu si Ficior si sa faca plutoane de executie, care sa execute vaccinarile obligatorii.

Medicul care pledeaza pentru vaccinarea obligatorie, sa fie dat afara din Colegiul Medicilor si sa se alature lui Hitler, Menghele, Visinescu.

In 2017 nu mai putem tolera, in calitate de cetateni, pacienti, medici, incalcari de tip nazist si comunist ale drepturilor omului, drepturilor pacientilor sau profesiei medicale.

Asociatia pentru Aparea Dreptului la Sanatate si Proprietate al Cetateanului va merge oricat de departe va trebui pentru apararea dreptului la a dispune liber de propriul corp, apararea dreptului la demnitate umana si apararea profesiei medicale.

Semnat:

Dr. Cacovean Adrian,

medic primar chirurgie cardiovasculara,

doctor in stiintele medicale,

Presedintele Asociatie pentru Apararea Dreptului la Sanatate si Proprietate al Cetateanului