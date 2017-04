Politia cauta un barbat care a postat pe Facebook o inregstrare in care se vede cum ucide un batran de 74 de ani 

Politia a indemnat un barbat, pe care-l acuza ca a postat pe Facebook o inregistrare video in care a ucis un barbat in varsta, duminica, sa se predea autoritatilor, relateaza Reuters.

Autoritatile din orasul din Ohio au anuntat ca il cauta pe Steve Stephens in legatura cu o ucidere confirmata, insa au precizat ca nu au gasit probe care sa sa sustina acuzatiile politiei, potrivit carora barbatul afirma in inregistrarea video ca l-a ucis pe barbatul in varsta si alte zeci de persoane.

„Toata lumea il cauta pe Steve”, a declarat seful Politiei din Cleveland Calvin Williams intr-o conferinta de presa comuna cu primarul Frank Jackson, cerandu-i lui Stephens sa se predea.

Ei au precizat ca Stephens ar putea sa conduca un Ford Fusion alb sau crem si au vertizat ca este inarmat si periculos.

„Vrem ca asta sa se termine cat mai pasnic”, a spus Williams, adaugand ca politia nu stie nimic despre alte victime.

Politia din Cleveland a emis duminica noaptea tarziu un mandat pentru omor deosebit de grav pe numele lui Stephens si a avertizat ca acesta ar fi putut sa fi trecut in statele Pennsylvania, New York, Indiana sau Michigan.

Potrivit politiei, Stephens a folosit Facebook-ul pentru a posta o inregistrare in care ucide un barbat, pe care fortele de ordine l-au identificat drept Robert Godwin Sr., in varsta de 74 de ani. Stephens nu l-ar fi cunoscut pe Godwin, potrivit politiei.

Cea mai mare retea de socializare din lume, folosita de peste 1,2 miliarde de persoane zilnic, a condamnat faptele asasinului.

„Aceasta esto o crima oribila, iar noi nu permitem astfel de continut pe Facebook”, a declarat un purtator de cuvant al gigantului.