Mănăstirea Alina-Maria (Schitul Romanu), un colt de RAI pe meleaguri valcene

În tabăra de vară de la Horezu, în a 2-a zi am hotărât să urcăm cu mașinile până la Vârful Românu către Mănăstirea Alina-Maria, cunoscută ca și Schitul Romanu. Drumul către vârf trece prin apropierea Mănăstirii Horezu prin satul Romanii de Sus. Știam că vom face aproximativ 18 km pe un drum forestier, dar nu știam cât de deteriorat va fi acest drum.

După o lungă porțiune de urcat prin pădure am ajuns încet încet pe creastă și peisajele care se deschideau înaintea noastră încântau inimile noastre. Drumul devenea din ce în ce mai anevoios și peisajele din ce în ce mai frumoase. De sus se vedeau munți oriunde te uitai, 360 de grade, jur – împrejur, poenițe dulci, câte o căscioară aruncată pe ici colo, valuri și valuri de munți până la orizont… era neașteptat de frumos. După jumătate de oră de mers se vedea mănăstirea undeva departe și greu am ajuns până la ea. Timpul de parcurgere a traseului poate varia de la 1h la 2h în funcție de mașină, de cât de înaltă e garda la sol, și de șofer. Dacă vreți să ajungeți până sus înarmați-vă cu răbdare și rugăciune. Dintre noi, nu am ajuns toți, o parte din mașini s-au întors.

http://www.ortodoxiatinerilor.ro



















































































1 / 6

Odată ajunși pe platoul mănăstirii, împrejurimile te făceau să uiți tot greul drumului și să te minunezi continuu. Pentru mine este unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Familia Creștin a construit aici în amintirea fiicei lor de 25 de ani trecute la Domnul o mănăstire foarte frumoasă. Departe de a fi un schituleț de munte din lemn, Mănăstirea Alina-Maria se aseamănă mai mult marilor mănăstiri vâlcene, deși efortul depus pentru costruirea ei la 1800 de metri altitudine este unul deosebit de mare.