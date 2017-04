Lucian Isar are o maşină nouă. Un SUV aproape la fel ca şi cel distrus în accident, dar o altă marcă şi ceva mai puternic. Cu acesta aleargă la propriu prin Bucureşti, pentru a-şi rezolva problemele de zi cu zi. Încă mai are posibilitatea legală să facă asta, chiar dacă poliţiştii i-au suspendat permisul de conducere şi i-au făcut dosar penal-pentru că are dovada înlocuitoare, pe o perioadă limitată de timp A avut însă noroc cu procurorul de caz, care i-a prelungit-o, susţin surse din Poliţie. Cu toate că a fost declarat oficial, vinovat, de anchetatori, la trei săptămâni de la teribilul accident. (Toate noutăţile pe PARFUMERIA.RO, oficial site-ul nr. 1 de shopping al vedetelor)

Imaginile de faţă, realizate de CANCAN.ro, site-ul numărul unu din România, demonstrează ce fel de şofer este bancherul Lucian Isar, un profesionist, de altfel, în materie financiar-bancară, la volan însă…doar şoferii "agresaţi" de el îl pot judeca! Cert este însă că sperietura gravă de pe Valea Oltului din 16 martie nu a contat atât de mult încât să-i schimbe obiceiurile de condus! Lucian Isar se vede "Leu" în trafic, adică….Mihai Leu, campionul la raliu! Îl vedem venind acasă, în urmă cu câteva zile şi parcându-şi maşina în faţa complexului din zona Băneasa unde locuieşte. Era pe grabă, se pare, pentru că nu s-a sinchisit că blochează accesul auto în întreg complexul, ci şi-a lăsat maşina fix în poartă. A ieşit totuşi relativ repede din locuinţă, cu un braţ de haine, şi a luat-o din loc. Nu oricum, ci cu tupeu, tăindu-i calea la plecarea de pe loc unui şofer care circula regulamentar, avea prioritate şi a fost nevoit să frâneze ca să nu-l lovească în spate. L-am mai fotografiat în trafic si cu alte ocazii, dar Isar nu era atunci atât de grăbit! Bancherul i-a tăiat faţa şoferului din spate, care a fost nevoit să frâneze. Lămpile de frână ale maşinii din spate s-au aprins Foarte grăbit a ajuns la semaforul de la Pod Băneasa, unde n-a avut răbdare să stea în coloană, precum şoferii obişnuiţi, ci a depăşit autovehiculele prin stânga, pe linia de tramvai. A mai mers aşa cam o sută de metri, după care a făcut stânga către un complex comercial de sub pod. Ţinta lui finală a fost curăţătoria unde şi-a lăsat hainele! Lucian Isar a depăsit coloana de la semafor faptă care duce la reţinerea permisului, Uitasem, el il are însă deja luat! Pe 16 martie 2017, în timp ce conducea din direcţia Râmnicu Vâlcea înspre Sibiu, Lucian Isar a provocat accidentul din zona localităţii Câineni după ce a „tăiat" o curbă. Din sens opus venea o autoutilitară, pe care a lovit-o, după care s-a izbit de roata unui TIR care, de asemenea, venea din sens opus. Pneul TIR-ului a explodat, iar maşina de mare tonaj s-a răsturnat peste calea ferată, blocând astfel şi circulaţia feroviară. Şoferii camioanelor care au aşteptat apoi în coloanele formate pe şosea şi-au amintit de maşina cărora şi lor le-a pus probleme în trafic. „Porsche Cayenne-ul ăla cu 555 la număr? şi pe mine m-a depăşit ca nebunul, a trebuit să pun frână să îi fac loc să intre", povestea unul dintre şoferii de TIR care aştepta în coloană. Isar a fost rănit la cap şi transferat la Bucureşti-dar până la urmă a avut norocul să nu păţească nimic serios, iar ceilalţi conducători auto loviţi au scăpat nevătămaţi Aşa arăta maşina lui Isar după accident Poliţiştii din Vâlcea i-au deschis dosar penal, cu suspendarea permisului de conducere „Aceasta este procedura standard, de a se deschide dosar penal pentru vătămare din culpă. Deocamdată, i s-a reţinut permisul de conducere, pe perioada cercetărilor. La fel, şi aceasta este o procedură standard", a declarat Loredana Sandu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Vâlcea. Sursa: cancan.ro NESIMȚÍT2, -Ă, nesimțiți, -te, adj. 1. Care este lipsit de bun-simț, de bună creștere, de cuviință, de delicatețe. ♦ Care denotă, trădează nesimțire (2). 2.Care nu este simțit, perceput; care scapă simțurilor sau trece neobservat; p. ext. insesizabil, imperceptibil. ♦ (Adverbial) Fără a putea fi perceput; încetul cu încetul; fără zgomot, tiptil; pe furiș. – Pref. ne- + simțit. sursa: DEX '09

