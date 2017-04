Valceanul Calin Nistor, secundul lui Kovesi, unul dintre cei mai instariti magistrati! E mai bogat decat sefa lui! Procurorul are doua apartamente, o casa si patru masini! 

Calin Nistor este unul dintre cei mai avuti magistrati. Procurorul DNA are, in localitatea Lungesti, judetul Valcea, un teren agricol de 0,45 hectare si altul intravilan de 0,15 hectare, dobandite in anul 2004, respectiv 2002.

Acesta detine si doua apartamente in Ramnicu Valcea, de 50 mp si 127 mp, precum si o casa cocheta in Lungesti, de 100 mp

De asemenea, protagonistul nostru are patru autoturisme: Hyundai Accent (an fabricatie 2006, cu leasing finalizat), Seat Cordoba, (an fabricatie 2007 – leasing finalizat), Seat Leon, an fabricatie 2009 – leasing finalizat, Astra Gtc (an fabricatie 2012 – vanzare-cumparare)

In Valcea, gurile rele spun ca Nistor ar fi apropiat al baronului chimic, ipochimenul care a dat o gaura de cateva sute de milioane de euro OLTCHIM-ului. Poate asa se explica de ce baronul a scapat basma curata si nimeni nu l-a intrebat cum de a reusit sa distruga combinatul chimic de la Ramnicu Valcea. Dar gurile sunt rele si mizam pe onestitatea extrema a adjunctului sef de la DNA!