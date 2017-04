Primarul liberal Aleca vrea sa desfiinteze Caminul de Batrani Balcesti

Desi Consiliul Judetean si presedintele Constantin Radulescu au facut nenumarate solicitari de preluare

In a doua zi de Paste primarul Aleca a convocat sedinta pentru desfiintarea caminului Balcesti. Consilierii PSD se vor opune insa PSD nu are majoritate in Consiliul Local. Ultima solicitare a CJ Valcea pentru preluarea caminului in cadrul DGASPC se pare ca a fost ignorata total. Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu: „Nu inteleg aceasta ambitie legata de predarea cladirii catre CJ Valcea! Nu o luam la Valcea. Pe perioada cat facem Centru de Ingrijire si Asistenta trebuie sa avem cladirea! Este o atitudine absurda iar daca este adevarat ca primarul urmeaza sa propuna inchiderea caminului e absolut strigator la cer. Repet….. totul datorita unei ambitii incredibile?! Intreb si eu! Daca vor vota inchiderea suntem pregatiti sa preluam beneficiarii dar vor ramane cu o cladire goala in centrul orasului si vor lasa fara paine vreo 35 de familii. Pentru ce?! Pentru ca nu vor sa dea catre CJ o cladire pe perioada existentei unui Centru de Ingrjire?! „