PERCHEZIȚII la HACKERI din VÂLCEA! Au FURAT 5 milioane de euro si vor sta la PUSCARIE ani grei! 

La data de 13.04.2017 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Constanţa, Craiova, Argeş şi Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov şi Neamţ au efectuat numar de 69 de pecheziţii domiciliare în 8 judeţe ale ţării (Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Ilfov, Constanţa, Bacău şi Neamţ), în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice, respectiv, acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, transfer neautorizat de date informatice, interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2012 – 2017, s-a constituit un grup infracţional organizat format din 60 de suspecţi care a avut ca scop săvârşirea mai multor infracţiuni din sfera criminalitatii informatice.

“În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că o parte dintre membrii grupului infracţional organizat au instalat fraudulos (sub pretextul transferării pe un stick de memorie a fişierelor – imagine sau document – obţinute în urma scanării unor înscrisuri ori imprimării unor fişiere stocate pe stick) un program informatic (malware) în sistemele informatice folosite şi pentru servicii copy-shop de agenti/subagenti ai unor institutii financiare straine ce efectueaza transferuri internationale de bani, aflaţi de regulă în ţări din centrul şi vestul Europei (de ex. Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Norvegia, etc.), sisteme informatice pe care au ajuns astfel să le controleze de la distanţă (malware îndeplinind mai multe funcţii printre care remote control şi keylogger)” se mai precizeaza in comunicatul oficial al DIICOT.

Așadar, suspecților nu le-a fost prea greu să acționeze în condițiile în care agenții sau subagenții instituțiilor străine ce efectuau transferuri internaționale de bani funcționau și pe post de copy-shop!

Prin intermediul altui sistem informatic (de ex. telefon mobil) au fost introduse în sistemul informatic infectat/controlat de la distanţă date informatice nereale, privind expedierea unei sume de bani de către un expeditor fictiv către un beneficiar real care ridica banii de la un alt agent, de regulă din România.

Paguba a fost suportată fie de francizer (agentul/subagentul al cărui sistem informatic a fost efectiv controlat), fie chiar de către francizor (instituţia financiară), de regulă pentru sume de bani mai mari, raportat şi la bonitatea agentului/subagentului implicat.

S-a reţinut că în perioada infracţională suspecţii au cauzat un prejudiciu de peste 4.8 milioane de euro. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul poliţiştilor judiciari din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova, respectiv inspectoratele locale de jandarmi.

La final DIICOT face precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.