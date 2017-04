Fiscul trimite doar anumitor firme somații și titluri executorii 

Societățile care au datorii mici către bugetul consolidat al statului nu mai sunt somate lunar de către Fisc, ci vor fi informate că au de plată anumite datorii o dată la șase luni. Situația este temporară, ANAF putând reveni în orice moment la vechile obiceiuri de a soma firmele în primele zile după ce acestea întârzie plata dărilor către stat.

Firmele care nu reușesc să își achite la timp dările către stat și întârzie plata unor sume relativ mici nu vor mai fi șicanate de Fisc cu somații și titluri executorii imediat după ce trece termenul legal de plată, cum se întâmpla de obicei. Până la finele anului trecut, societățile care nu își plăteau până pe 25 ale lunii următoare impozitele și taxele datorate Fiscului erau somate în interval de câteva zile de la trecerea termenului de plată. Astfel de societăți primeau la sediu plicul de la ANAF, transmis de la Unitatea de Imprimerie Rapidă de la Râmnicu Vâlcea. Ba chiar se emitea titlu executoriu pe numele firmei, urmând ca la termenul nou dat de Fisc, dacă firma nu își achita dările, să înceapă procedura de executare silită. Situația era neplăcută pentru multe firme, care poate că reușeau să își achite impozitele la o zi sau două după expirarea termenului de plată, însă din cauza birocrației și a întârzierilor în comunicare, plicurile cu somațiile și titlurile executorii ajungeau la contribuabil după ce acesta își achitase deja datoria.

Somații la șase luni, pentru micii datornici

Anul acesta nu s-au mai putut trimite actele administrative ale ANAF de la unitatea de la Vâlcea, din cauză că nu se organizase licitația. Potrivit unor surse din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Craiova, firmele care au datorii către Fisc sub anumite plafoane stabilite de organele ANAF vor fi somate abia o dată la șase luni, iar somațiile sunt trimise direct de administrațiile fiscale din fiecare județ (AJFP-uri), însă numai pentru sume mai mari datorate. Așadar, Fiscul a stabilit anumite plafoane sub care nu le mai emite lunar și nu le trimite firmelor somații și titluri executorii. Somațiile și alte acte administrative se emit la șase luni de la apariția unei creanțe mai mici de 1.500 de lei – pentru firmele mari, mai mici de 1.000 de lei – pentru firmele mijlocii, mai mici de 500 de lei – pentru contribuabilii mici și 100 de lei – pentru persoane fizice. Oricum, prin Codul de Procedură Civilă, Fiscul nu are voie să trimită somații pentru sume mai mici de 40 de lei datorate de firme sau de persoane fizice.

Potrivit acelorași surse, situația cu trimiterea selectivă a somațiilor de plată se menține pentru o perioadă de timp, până se stabilește câștigătorul licitației organizate de ANAF pentru Unitatea de Imprimerie Rapidă, din județul Vâlcea, de unde se trimiteau până anul acesta plicurile cu actele administrative emise de administrațiile județene ale finanțelor publice către toate firmele cu datorii. AJFP-urile vor trimite lunar, la fel ca și până acum, informări către firme. Plicurile respective conțin date privind stingerea datoriilor către stat, adică după ce contribuabilii achită sumele datorate AJFP de care aparține firma va trimite luna următoare o informare cu impozitele și taxele care s-au stins prin plata respectivelor sume. În felul acesta, societățile pot să afle în fiecare lună dacă au vreo restanță de plată către Fisc și o pot achita înainte ca ANAF să mai emită somație și titlu executoriu.

Anul trecut, ANAF trimitea lunar, în toată țara, de la Vâlcea, aproximativ un milion de plicuri cu diverse informări către contribuabili. Multe dintre ele nici nu erau citite, pentru că firmele nu mai erau găsite la sediile declarate sau reprezentanții firmelor refuzau să ridice corespondența de la ANAF.

Cum ajung firmele să acumuleze datorii mari

Firmele care au datorii mai mari nu pot să „respire“ decât câteva zile după trecerea termenului legal de plată a impozitelor către stat, adică 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul. În cazul în care societățile au datorii mai mari decât plafoanele stabilite de Fisc pentru trimiterea actelor administrative emise de organul fiscal, atunci somațiile se vor emite și trimite la câteva zile după ce trece termenul legal de plată. Fiscul susține că aceste acte care arată o potențială începere a executării silite sunt trimise, de regulă, la sediile firmelor începând cu data de 5 a lunii următoare celei în care a expirat termenul de plată.

Dacă până acum, orice depășire a termenului legal de plată a impozitelor era „sancționată“ cu o somație, atunci cum este posibil să acumuleze anumite firme datorii de zeci de mii sau chiar sute de mii de lei către stat, fără a fi executate silit? Reprezentanții Fiscului spun că este posibil ca sume mai mari de plată către stat să rezulte în urma controalelor fiscale, astfel că respectivele societăți nu își permit să achite imediat sumele stabilite de inspectorii fiscali, în urma controlului. O firmă abia face față plății contribuțiilor lunare pe salarii, a impozitului pe venit, a TVA-ului lunar de plată. Când în urma unui control se stabilesc sume în plus de achitat de 30.000 – 50.000 de lei sau chiar de sute de mii de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere, atunci firma reușește cu greu să le achite și acumulează datorii.

Alte situații în care apar datorii ale firmelor către Fisc se întâmplă atunci când partenerii de afaceri ai firmei în cauză nu îi achită la termenele convenite sumele aferente facturilor emise, astfel că acestea care au emis facturile intră în imposibilitatea de a-și mai plăti impozitele, taxele și contribuțiile către stat.

Statul creează datorii tot către stat

Reprezentanții Finanțelor publice mai spun că firmele mai acumulează datorii către bugetul de stat tocmai din cauză că anumite instituții de stat și unități administrativ teritoriale (primării) nu își plătesc la timp către firmele private contravaloarea lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate. În felul acesta, firmele private care au creanțe de recuperat de la entitățile de stat ajung în imposibilitatea de a-și mai achita la termen obligațiile fiscale către stat. Este un cerc vicios, în care statul creează datorii, indirect, tot statului.

Sursa: gds.ro