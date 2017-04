Braconieri din Vâlcea prinși la Sibiu după o urmărire ca-n filmele cu Amza Pellea 

Angajații Filialei Pescarilor Sibiu au reușit să prindă azi-noapte, în jurul orei 04:00, un grup de braconieri veniți din localitatea Ionești, județul Vâlcea. Braconierii au fost prinși după aproape o oră de urmărire cu mașinile în zona Avrig, Bradu și apoi Veștem.

Filiala Pescarilor Sibiu a desfășurat în cursul nopții trecute o acțiune anti-braconaj pe râul Olt. În jurul orei 01:30, după câteva ore de patrulare fără a observa ceva notabil, pescarii au decis să revină la Sibiu. Pe drumul de întoarcere, într-o parcare în Bradu, au observat o dubiță cu numere de Vâlcea parcată aproape de marginea drumului. Mașina Filialei a întors și oprit în spatele ei, doar pentru o simplă bănuială. În câteva secunde duba de Vâlcea a pornit în trombă și a fugit spre Avrig. Gândind că șoferul nu se speria dacă nu avea ceva de ascuns, mașina Filialei a plecat după ea. Însă în câteva zeci de secunde a rămas mult în urmă, duba accelerând la peste 150 de km/h.

La intersecția cu drumul spre Avrig duba de Vâlcea a intrat în parcarea de pe partea stângă a drumului, a întors, apoi a accelerat la fel de puternic spre Sibiu. A trecut în viteză foarte mare pe lângă mașina Filialei și s-a făcut nevăzută în noapte.

Angajații Filialei au verificat apoi toate parcările sau locurile posibile unde s-ar fi putut ascunde potențialii braconieri, de la Bradu până la Veștem. La sensul giratoriu de la Veștem au găsit dubița parcată la Subway, unde mai mulți tineri luau masa.

”Ne-am apropiat cu lanterna și am luminat în spatele dubei, unde am văzut mai multe plase, o barcă din cauciuc, cizme și ustensile de braconaj. În clipa aceea am sunat la 112 și am chemat Poliția”, spune ing. Alexandru Mareș, reprezentantul Filialei.