Sparle si soparle, 13.04.2017

La Liceul Sanitar, doua profesoare se intrec de zor la concursul de delatiuni! Nu poate un coleg sa se scarpine-n… ca imediat una dintre cele doua scriitoare il da la gazeta! Cu siguranta, ca pe vremea raposatului ar fi fost premiate de Securitate pentru talentul… literar.

Baronul chimic a reusit prin maiestrie manageriala sa dea cu mucii in fasole in domeniul afacerilor private. Cand mulgea vaca de la stat, extraurinarul baron se privea in oglinda si se vedea cel mai super-tare manager din univers! In ultimii ani baronul a reusit performanta trista sa tranteasca in insolventa vreo trei firme. Nu inainte sa tepuiasca mai multe firme serioase din judetul Valcea, care au avut proasta inspiratie sa colaboreze cu baronul, fost faraon. Un trust de constructii a pierdut 7 miliarde de lei, Govora SA – 5 miliarde, Ralunic – 2 miliarde si lista este mult mai lunga! Tepele au fost premeditate si autoritatile ar trebui sa intre pe fir! Probabil ca si in insolventa ipochimenul isi va continua vechile obiceiuri.

Amorezatul primar milionar Neagoie a demolat o scoala din Ionesti pentru ca asa au vrut muschii lui. Normal ca indivizii certati cu scoala o urasc din tot sufletul si actioneaza in acest sens! Actiunea de demolare a imobilului este ILEGALA, avand in vedere faptul ca Primaria Ionesti nu a obtinut avizul de la Ministerul Educatiei, asa cum prevede legea! Pe primar il doare in basca si nici acolo, el este jupanul absolut si legile sunt pentru fraieri!

Firma Delta ACM isi bate joc de Complexul de Agrement Acvatic, la care lucreaza de ani buni la Ramnicu Valcea. De la inceputul anului 2017, lucrarile la acest complex au avut viteza de melc, firma Delta ACM tragand mata de coada! Saptamana aceasta batea vantul pe santierul complexului de agrement, finantat de Uniunea Europeana cu cateva milioane de euro si care ar trebui sa ofere servicii la standarde europene. Va mai trece mult timp pana valcenii vor avea parte, in imediata apropiere a strandului din Ostroveni de: piscine acoperite, saună, grotă cu sare pentru cei cu astm, restaurante şi sală de fitness.