Baronul chimic da TEPE pe banda rulanta! Confunda vaca statului cu vaca privatului!

Baronul chimic a reusit prin maiestrie manageriala sa dea cu mucii in fasole in domeniul afacerilor private. Cand mulgea vaca de la stat, extraurinarul baron se privea in oglinda si se vedea cel mai super-tare manager din univers! In ultimii ani baronul a reusit performanta trista sa tranteasca in insolventa vreo trei firme. Nu inainte sa tepuiasca mai multe firme serioase din judetul Valcea, care au avut proasta inspiratie sa colaboreze cu baronul, fost faraon. Un trust de constructii a pierdut 7 miliarde de lei, SC CHIMPROMET SRL , Ralunic – 2 miliarde si lista este mult mai lunga! Tepele au fost premeditate si autoritatile ar trebui sa intre pe fir! Probabil ca si in insolventa ipochimenul isi va continua vechile obiceiuri.

