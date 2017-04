Valcea a devenit Capitala KARATE-ului Romanesc si directorul DJTS Marinescu se scarpina-n… 

Bogdan Marinescu, directorul Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Valcea, primeste o BILA NEAGRA pentru modul superficial in care s-a ocupat de organizarea si mediatizarea editiei din acest an a Campio­na­tului Național de Karate Interstiluri, care se desfasoara in aceste zile la Ramnicu Valcea. Poate ne spune ginerele fostului prefect de Valcea, Cornoiu, de ce nu a anuntat intrega presa scrisa si televiziunile locale si nationale despre acest eveniment de anvergura nationala?! Imberbul Marinescu nu este la prima gafa de acest gen, tocmai de aceea credem ca s-ar impune acordarea cartonasului rosu si scoaterea sa pe tusa. Urgent!

Ediția din acest a Campio­na­tului Național de Karate Interstiluri se va desfășura la Râmnicu Vâlcea, în zilele de 9 și 10 aprilie. Peste 450 de sportivi care vor reprezenta 50 de cluburi din întreaga țară își vor da întâlnire în Râmnic pentru un show incendiar. Concursul la care facem referire va avea loc în Sala Sporturilor „Traian”, la acesta ur­mând să ia startul sportivi de la toate categoriile de vârstă: minica­deți, cadeți, juniori, U21 și seniori. Probele la care sportivii se vor întrece sunt următoarele: kata individual și pe echipe, kumite individual, feminin și masculin – scrie o publicatie locala.

Campionatul Național de Ka­rate Interstiluri este cea mai impor­tantă competiție de karate a mo­mentului din țara noastră. Prestigiul său se datorează faptului că în com­petiție se pot înscrie doar primii șase sportivi clasați la fiecare cate­gorie a celor patru stiluri: ShitoRyu, Shotokan, WadoRyu și GojuRyu.

Cum era de așteptat, la amplul eveniment ce va avea la start aproape 500 de concurenți vor lua parte și sportivi vâlceni. Nu mai puțin de șase cluburi din Râmnic vor avea reprezentanți la această competiție. Ne referim aici la CS Chimia, Clubul Sportiv Școlar, Ioniță Sport Center, Saishin Karate Do, SportMax2007 și Sensport. Impor­tanța concursului de anvergură na­țională este subliniată și de pre­zența la Vâlcea a președintelui Fe­de­rației Române de Karate, Oc­tavian Amzulescu.

Pentru cei interesați de mega-evenimentul week-end-ului din județul nostru, facem precizarea că intrarea publicului spectator se va face în mod gratuit!