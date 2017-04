Locuitorii din Alunu, in conflict cu conducerea CET Govora! Primarul Biraruti, amenintat cu plangere penala!

Conducerea CET Govora a intrat in conflict deschis cu primarul din Alunu, Cristi Biraruti! Reprezentantii administratorului judiciar Euro Insol si directorii CET Govora sunt suparati pe Biraruti ca acesta i-ar instiga pe localnicii din Alunu sa blocheze activitatea utilajelor de excavare – carbune de la minele din zona. Angajatii CET Govora din Berbesti si Alunu sunt nemultumiti ca multi dintre ei ar fi pusi pe lista de disponibilizari. Primarul din Alunu ii sustine pe locuitorii din Alunu si spune ca va merge pana in panzele albe, chiar daca administratorul judiciar de la CET i-a facut plangere penala. Pe de alta parte, specialistii Euro Insol spun ca, daca situatia va continua si utilajele nu vor putea sa lucreze, vor fi nevoiti sa opreasca in totalitate activitatea miniera si sa-i trimita pe angajati acasa, in concediu fara plata. Iata ce spune Cristi Biraruti, primarul din Alunu:

Nu imi este frica nici de Prala, nici de minciunile lor, niciodata nu voi fi complice cu ei la abuzurile pe care au fost obisnuiti sa le practice. Cat voi fi primar in comuna Alunu voi sprijini tot timpul dreptatea si drepturile constitutionale ale cetatenilor. Stiu ca sunt un ghimpe-n coasta tuturor celor care au avut, au si vor avea interese in intreprinderea miniera si probabil lupta sa-mi faca probleme. Inca din prima luna am fost amenintat ca nu o sa-mi termin mandatul, am fost amenintat ca o sa mi se intample ceva mai rau decat moartea. Vreau sa va spun ca nu-mi plec capul in fata nimanui care incurajaza nedreptatea, ci mai degraba il las sa fie taiat. Tot timpul am aparat dreptatea si de aceea DUMNEZEU m-a ales sa fiu primar si daca voi fi pus sa sufer pentru ea voi suferi. Vreau sa va spun ca iubesc ROMANIA si sunt gata sa sufar pentru dreptate. In loc sa dea oameni afara, mai bine sa schimbe managerul sa creeze conditii de munca, sa dea salarii decente la oameni, nu unii sa ia 20- 30 mii lei, iar altii 1000 lei. Eu personal am afirmat ca nu trebuie dati oameni afara din comuna Alunu pentru ca au pamant in zona de excavare, asta am spus-o si la prima disponibilizare domnului Cumpanasoiu nu m-a ascultat, iar dupa cateva luni a venit la mine sa-mi spuna ca oamenii opresc excavarea i-am spus nu ma bag , cand v-am spus sa nu-i dati afara nu ati tinut cont de parerea mea acum descurcati-va . Nu sprijin nedreptatea. Cat despre interese va spun daca urmaream interesul meu nu candidam la aceasta functie si nu eram primar, eu urmaresc interesul oamenilor, al comunei si implicit al ROMANIEI. AS VREA SA VINA DNA SA CERCETEZE SI MINIERA SI TOATE RETROCEDARILE ILEGALE CARE S-AU FACUT IN ACEASTA COMUNA. NU MA MAI MIR DE CE ROMANIA ESTE IN ACEASTA STARE JALNICA , ABIA ACUM VAD O MICA PARTE A ILEGALITATILOR, NEDREPTATILOR, ABUZURILOR FURTURILOR MASCATE ETC.