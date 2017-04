VIDEO: ACCIDENT CUMPLIT! Trei TIR-uri s-au ciocnit pe DN 7 

Accident cumplit pe DN 7, în judeţul Arad, acolo unde trei TIR-ruri s-au ciocnit în după-amiaza zilei de miercuri, 6 aprilie 2017. Unul dintre şoferi este din Vâlcea, el conducând un tir cu numere de înmatriculare VL – 97 – CAR. În urma impactului dintre cei trei „mastodonţi”, două persoane au fost grav rănite, fiind necesară chiar intervenţia unui elicopter SMURD.

„Mergeam catre Deva si dintr-o data l-am vazut pe asta de-a latul drumului si nu am mai avut ce sa fac. Eu am franat cat am putut, colegul din fata a intrat in sant” – a declarat şoferul vâlcean pentru stirileprotv.ro

Conform poliţistilor, vinovat de producerea accidentului se face unul dintre şoferii care transporta porumb, din cauza vitezei el pierzând controlul camionului, într-o curba periculoasa. Tir-ul a intrat pe contrasens, izbindu-se puternic de un alt camion care circula regulamentar, apoi ricoşând în cel de-al treilea tir.

Sursa: gazetavalceana.ro