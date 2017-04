INCREDIBIL! Procurorii DNA il acuza pe primarul Busaga din Berislavesti ca a indraznit sa realizeze lucrari in folosul cetatenilor!

Am trait sa o vedem si pe-asta: procurorii DNA il acuza pe primarul din Berislavesti, Ion Busaga, ca a indraznit sa (ATENTIE!!!) realizeze urmatoarele lucrari in folosul cetatenilor din localitate: reparații capitale la două cămine culturale construirea unui dispensar, studii geotehnice pentru canalizare, dotare centru de lapte, expertiză poduri, sisteme de supraveghere video la primărie, materiale construcție locuință persoană fizică, amenajare drumuri și poduri, etc. Mai precis, edilul Busaga este trimis in judecata pentru ca a folosit fondurile primite de la APIA pentru imbunatatirea nivelului de trai al populatiei din localitatea Berislavesti! ATENTIE – primarul Busaga nu este acuzat ca a luat vreun leu spaga sau ca si-a insusit banii respectivi, NU – el este acuzat ca a cheltuit banii in folosul cetatenilor! Parerea noastra este ca procurorii DNA in acest caz exagereaza cumplit si se creeaza un precedent periculos in domeniul administratiei publice locale in sensul ca primarilor le va fi teama sa mai realizeze vreo investitie, avand in vedere acest caz uluitor!

Culmea este ca plangerea in baza careia s-au grabit sa ancheteze procurorii a fost facuta de un DEPUTAT PENAL LIBERAL, cercetat el insusi de procurori pentru trafic de influenta, dar menajat deocamdata – nu se stie din ce motive!

Cititi si va cruciti comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

BUȘAGĂ ION, la data faptelor primar al comunei Berislăvești, județul Vâlcea, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,

– schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniuni Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008-2009, cunoscând că nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, inculpatul Bușagă Ion, în calitate de primar al comunei Berislăvești, județul Vâlcea a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente ce conțineau aspecte necorespunzătoare adevărului, în sensul că suprafețele de 778,38 ha respectiv 786,57 ha pășune (islazuri comunale) ar fi fost utilizate de către consiliul local pentru propriile activități agricole. În realitate aceste islazuri au fost utilizate efectiv de locuitorii comunei Berislăvești, deținători de animale, care au și realizat lucrările de întreținere a pășunilor.

Ca urmare a aprobării cererilor de plată pentru schema de sprijin pe suprafață pentru campaniile 2008 și 2009, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea a emis decizii prin care i-au fost stabilite inculpatului drepturi de plată în sumă totală de 1.647.135 lei.

În perioada august 2009-decembrie 2010, inculpatul Bușagă Ion, în aceeași calitate, a schimbat destinația unei părți din fondurile nerambursabile, prin utilizarea sumei totale de 1.366.863 lei contrar dispozițiilor legale, respectiv pentru reparații capitale la două cămine culturale construirea unui dispensar, studii geotehnice pentru canalizare, dotare centru de lapte, expertiză poduri, sisteme de supraveghere video la primărie, materiale construcție locuință persoană fizică, amenajare drumuri și poduri, etc.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în prezenta cauză, cu suma de 1.637.582 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vâlcea, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

PS – In comunicat, procurorii introduc o fraza MINCINOASA: Ca urmare a aprobării cererilor de plată pentru schema de sprijin pe suprafață pentru campaniile 2008 și 2009, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea a emis decizii prin care i-au fost stabilite inculpatului drepturi de plată în sumă totală de 1.647.135 lei.

Consiliul Local Berislavesti a primit suma respectiva, NU Busaga – asa cum se afirma in comunicatul DNA!