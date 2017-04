Primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, promite că, la sfârşitul anului 2018, va finaliza lucrările de canalizare

Recent, primarul comunei Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a precizat că administraţia locală a prins şi un proiect european care cuprinde alimentare cu apă şi canalizare pentru 4 sate componente ale comunei, un proiect de 2,5 milioane de euro, finanţat cu fonduri europene: „Ne dorim să modernizăm în jur de 20 de kilometri de drumuri comunale în acest mandat. În plus, îmi doresc să finalizez lucrările de apă şi canalizare, iar anul acesta să ajungem la un procent de 70% cu lucrările de canalizare, încât, la sfârşitul lui 2018 să finalizăm lucrările în totalitate. Pe 22 martie 2017 a fost aprobat la finanţare obiectivul de investiţii «Înfiinţare sisteme centralizate şi alimentare cu apă şi canalizare în satele Piscu Mare, Neghineşti, Deleni, Popeşti şi Gruiu». Am stat puţin pe loc în ceea ce priveşte asfaltarea drumurilor, pentru că mi-am dorit ca mai întâi să introducem apa şi canalizarea, să nu mai fim nevoiţi să spargem asfaltul turnat. Suntem pe drumul cel bun, am încheiat anul 2016 şi cu excedent bugetar de 8,5 miliarde de lei vechi, bani pe care îi vom folosi pentru cofinanţări de proiecte. Nu m-am hazardat în cheltuieli inutile înainte de preluarea celui de-al doilea mandat, pentru că nu îmi era teamă că va veni altcineva să îmi ia locul. Am făcut economii şi la fel vom face şi anul acesta, pentru că avem nevoie de cofinanţări pentru proiectele pe care le vom derula în continuare”. La Stoeneşti, administraţia locală şi-a propus un program îndrăzneţ de investiţii în acest mandat. În următorii trei ani, primarul Gheorghe Dumbravă vrea să reabiliteze cel puţin 20 de kilometri de drumuri comunale şi să finalizeze lucrările de apă şi canalizare. De curând, primarul a dat startul lucrărilor la un proiect care prevede asfaltarea a 4 kilometri de drumuri comunale şi 400 de metri de ranforsare, câte un kilometru în fiecare dintre satele Stoeneşti, Mogoşeşti, Piscu Mare şi Bârlogu.