FOTO! Primarul Mircia Gutau, in vizita de lucru in Japonia

Programul delegatiei Asociatiei Municipiilor din Romania, in prima zi a misiunii oficiale in Japonia, a debutat cu o vizita de informare la Centrul de reciclare Minato. Delegatia din care face parte si Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea, a fost intampinata de specialisti ai centrului; prezentarea multimedia a fost urmata de vizionarea procesului de reciclare a sticlei, a recipientilor de aluminiu si plastic, precum si de prezentarea sectiei de recuperare si restaurare a mobilierului uzat, care ulterior poate fi achizitionat in conditii convenabile raportat la pretul pietei.

La Europe House (sediul DELUE), delegatia a fost intampinata de Excelenta Sa Viorel Isticioaia Budura, Ambasadorul UE la Tokyo, Excelenta Sa Tatiatna Svetlana Iosiper, Ambasadorul Romaniei in Japonia, Silviu Jora, Directorul Centrului pentru cooperare industriala Europa – Japonia si Ramona Fieru, Director adjunct al Directiei Presa, relatii publice si afaceri culturale al DELUE la Tokyo.

In cadrul intrevederii, oficialii mentionati au prezentat stadiul cooperari UE – Japonia cu accent pe sectoarele de interes pentru relatia bilaterala Romania – Japonia, in contextul Brexitului si al consecintelor acestuia, pe plan european si international, prin prisma agendei UE axata pe doua componente majore: Tratatul de liber schimb si Parteneriatul strategic UE – Japonia.

In cadrul dialogului, au fost aprofundate teme legate de deschiderea Japoniei, la nivel diplomatic si economic, catre spatiul European si in special catre Sud-Estul Europei (de exemplu: deschiderea unei reprezentante diplomatice japoneze la Chisinau, cu ambasador vorbitor de limba romana), precum si interesul crescut pentru acorduri de colaborare si infratiri, deschiderea intelectuala si culturala fiind un factor decisiv de promovare si dezvoltare a raporturilor bilaterale.

Au fost abordate, de asemenea, chestiuni legate de colaborarea academica, prin Erasmus-International Credit Mobility, cu Universitatea Babes – Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest -Timisoara, Universitatea Transilvania Brasov, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu si Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

In acest context – a subliniat reprezentantul DELUE la Tokyo – vizita delegatiei AMR vine intr-un moment prielnic si necesar pentru a accentua interesul administratiilor urbane din tara noastra in ceea ce priveste experienta si realizarile municipalitatilor japoneze in domenii de interes maxim pentru administratia publica din Romania: transport urban, planificare urbana, procesarea deseurilor urbane, smart parking, green cities, etc.

Oficialul a mai mentionat ca prezenta unui numar de 13 primari de municipii din Romania in Japonia, in cadrul unei vizite oficiale, se constituie intr-o initiativa singulara de exceptie care poate deschide canale importante de comunicatie si cooperare cu municipalitati din Japonia si i-a incurajat pe participantii la misiune sa abordeze in mod deschis si constructiv, in intalnirile cu primarii si oficalii japonezi, subiectele de interes major pentru municipalitatile din Romania, inclusiv oportunitatile de investitii si cooperare economica.

Vizita la DELUE a fost urmata de intalnirea cu primarul Districtului Minato, domnul Masaaki Takei, in prezenta ambasadorului Romaniei la Tokyo si a directorului general al departamentului de industrie si dezvoltare a comunitatii Minato. In acest cadru directorii departamentelor de planificare urbana, transport si trafic, precum si planificare financiara, taxe si impozite au sustinut prezentari. Teme abordate: planificare urbana in urmatorii 20 de ani, dezvoltarea si extinderea retelei de transport in comun, planificare demografica, masterplanul de internationalizare a districtului Minato si Jocurile Olimpice din 2020. [Sursa: AMR

Impresii ale unui primar

Vă transmit câteva imagini și impresii despre rezultatele primelor întruniri în cadrul vizitei oficiale în cadrul delegației Asociatiei Municipiilor din Romania în Japonia, Coreea de Sud și China. Programul delegatiei AMR, in prima zi a misiunii oficiale in Japonia, a debutat cu o vizita de informare la Centrul de reciclare Minato. Vizita delegatiei AMR vine intr-un moment prielnic si necesar pentru a accentua interesul administratiilor urbane din tara noastra in ceea ce priveste experienta si realizarile municipalitatilor japoneze in domenii de interes maxim pentru administratia publica din Romania: transport urban, planificare urbana, procesarea deseurilor urbane, smart parking, green cities, etc. Prezența noastră aici poate deschide canale importante de comunicare si cooperare cu municipalitati din Japonia pe subiectele de interes major pentru municipalitatile din Romania, inclusiv oportunitatile de investitii si cooperare economica. Ulterior am participat la intalnirea cu primarul Districtului Minato, domnul Masaaki Takei, in prezenta ambasadorului Romaniei la Tokyo si a directorului general al departamentului de industrie si dezvoltare a comunitatii Minato. In acest cadru directorii departamentelor de planificare urbana, transport si trafic, precum si planificare financiara, taxe si impozite au sustinut prezentari. Teme abordate: planificare urbana in urmatorii 20 de ani, dezvoltarea si extinderea retelei de transport in comun, planificare demografica, masterplanul de internationalizare a districtului Minato si Jocurile Olimpice din 2020.

Misiunea oficiala a delegatiei Asociatiei Municipiilor din Romania in Japonia a continuat cu o serie de intalniri si vizite in Musashino. Oras satelit al Metropolei Tokyo, situat la 120 de kilometri de capitala nipona, Musashino este infratit, de 25 de ani, cu Municipiul Brasov, iar la Jocurile Olimpice din 2020, va fi gazda delegatiei olimpice a Romaniei.

Prima oprire a delegatiei romane, intampinata de oficialii orasului, a fost la Festivalul Sakura (Festivalul Infloririi Ciresilor) unde a fost vizitat standul Romaniei, dedicat prieteniei dintre Musashino si Brasov. Au urmat vizite la complexul sportiv al orasului, format din stadion, piscina si sala polivalenta, dar si la incineratorul ecologic, de deseuri urbane, ultraperformant, inaugurat recent.

Oficialii romani au fost invitati si la un tur la Centrul de gestionare a situatiilor de criza. Aici, personalul specializat monitorizeaza, cu ajutorul tehnicii de ultima generatie, zonele nodale ale orasului, astfel incat, in situatii de crize sau dezastre naturale, sa se poata interveni prompt.

în urma vizitei la Yokohama, al doilea oraş ca mărime al Japoniei – cu o populaţie de 3,7 milioane de locuitori. Oraşul este situat la Sud de Tokyo, în prefectura Kanagawa şi este cel mai important oraş – port al Japoniei. Yokohama sărbătoreşte, în acest an, patru decenii de înfrăţire cu Municipiul Constanţa. Împreună, delegația AMR și oficialități locale, am vizitat facilităţile portuare şi Terminalul Internaţional Osanbashi, complex ultramodern (ce cuprinde inclusiv o sală de spectacole) destinat navelor de pasageri. Intâlnirea cu primarul oraşului Yokohama, doamna Fumiko Hayashi, a avut loc la sediul administraţiei locale.

Tot astăzi, am vizitat Târgul Naţional de Horticultură Urbană în care au fost prezentate soluţii ingenioase de amenajare a parcurilor şi a zonelor verzi din aglomerările urbane. (Constantin Toma, primarul municipiului Buzau)