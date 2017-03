Șpârle și șopârle, 30.03.2017 

Imediat după ce am scris despre fenomenele extraterestre din Râmnicu Vâlcea, directorului Ziarului de Vâlcea i-a fost vandalizată mașina. Bineînțeles că acest act huliganic nu are nici o legătură cu nota jurnalistică! Lăsând la o parte hazul de necaz, dorim să îi informăm pe polițiști că îl știm pe făptaș. Suntem curioși dacă se va lua vreo măsură împotriva individului cu evidente probleme comportamentale și apucături penale! În caz contrar, ce ne recomandați, dragi cititori, să ne facem singuri dreptate?! Că aceasta este țara în care am ajuns să trăim! În orice caz nu vom accepta în ruptul capului o rezoluție specifică originalului nostru stat de drept: nu am identificat autorul! Așteptăm cu calm… După, mai vedem cum acționăm!