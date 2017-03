SENZAȚIONAL! Primăria comunei Lăcusteni a ajuns să fie executată silit… de Finanţele Publice

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bălceşti, din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în temeiul prevederilor art. 250 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, va organiza în ziua de 4 aprilie 2017, în localitatea Bălceşti, prima licitaţie pentru vânzarea unor bunuri mobile, proprietate a debitorului Primăria comunei Lăcusteni, cu sediul în judeţul Vâlcea. Astfel, se vor vinde următoarele bunuri: autoturism Renault Megane, an fabricaţie 2003, 6600 lei; tractor U650, an fabricaţie 1987, 10400 lei; remorcă 3,5 tone, benă de metal, neînscrisă în circulaţie, 3100 lei; betonieră marca Lescha 165 l, coroana fontă, 900 lei; motocositoare Sthil FS 130, 760 lei; plug zăpadă Greder, lamă de tractabilă, 720 lei; selector cereale (trior), fără motoarele de acţionare, 570 lei; frigider Normender capacitate 98 l, anul 2007, în stare de funcţionare, 140 lei; fax multifuncţional Canon MF 4140, 160 lei; pompă apa sumersibilă, debit de 1,8 mc/h, înălţime de pompare 80 ml, 120 lei. Regimul si cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. AJFP Vâlcea invită pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înstiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei respectiv 3 aprilie 2017, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pasaport; declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

(Petre Coman)

Foto: Marin Puchin, fostul primar