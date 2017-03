CULMEA NESIMTIRII: Bonus uriaș pentru șefii de la Oltchim dacă reușește privatizarea

Situație șocantă la Otchim: în timp ce angajații ar putea fi lăsați pe drumuri după finalizarea privatizării, nefiind acoperiți decât parțial de clauzele din contractele de vânzare, managerii combinatului ar putea împărți un bonus special de aproape jumătate de milion de euro. Situație șocantă la Otchim: în timp ce angajații ar putea fi lăsați pe drumuri după finalizarea privatizării, nefiind acoperiți decât parțial de clauzele din contractele de vânzare, managerii combinatului ar putea împărți un bonus special de aproape jumătate de milion de euro. Membrii echipei de management a combinatului chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea, aflat în insolvență și pe cale de a fi vândut pe bucăți, ar putea împărți, după eventuala finalizare cu succes a privatizării, un bonus total egal cu 2,9% din profitul operațional înregistrat de companie anul trecut, pentru întreaga lor activitate și pe fondul rezultatelor bune ale combinatului din ultima perioadă. Inițiativa aparține consorțiului de administratori judiciari ai Oltchim, format din firmele BDO Business Restructuring și Rominsolv a avocatului Gheorghe Piperea, informează profit.ro. Un cumpărător al activelor Oltchim va putea prelua cel mult jumătate dintre angajaţii societăţii, iar pentru fiecare salariat care va fi preluat i se va calcula un bonus de 5.000 de euro, conform planului de reorganizare modificat al companiei, aprobat în şedinţa Adunării Creditorilor din 6 martie, transmis Bursei. Documentul specifică faptul că nu există obligaţia preluării salariaţilor împreună cu activele. Reangajarea salariaţilor nu reprezintă o condiţionare a investitorilor în vederea cumpărării pachetelor de active, dar există probabilitatea ca unii dintre aceştia să dorească să preia salariaţi. În 2016, statul român a scos Oltchim la vânzare pe nouă pachete de active. Planul de reorganizare al Oltchim prevede vânzarea combinatului pentru cel puțin 307 milioane euro, acesta fiind prețul cumulat de pornire al licitației.

– See more at: https://www.realitatea.net/bonus-uria-pentru-efii-de-la-oltchim-daca-reu-e-te-privatizarea_2045647.html#sthash.wAEeSkV6.dpuf