Aproape de SF. O familie din Vâlcea s-a trezit cu meteoritul în podul casei

O femeie din judeţul Vâlcea a crezut că satul ei este atacat cu rachete. În Buneşti s-a auzit un zgomot asurzitor şi toţi localnicii s-au panicat. De suferit a avut doar proprietara unei case care a realizat că o bucată mare de gheaţă i-a stricat acoperişul.

Toată comuna Buneşti vorbeşte acum despre meteoritul din pod. Oamenii povestesc că au văzut un bulgăre uriaş de gheaţă care zbura deasupra localităţii.

Iniţial, ei au crezut că este vorba despre o rachetă. Proprietara unei case s-a trezit însă cu proiectilul în pod. Bucata de gheaţă, desprinsă probabil dintr-un meteorit, a trecut prin acoperiş.

Vestea bulgărelui uriaş le-a îngheţat sătenilor sângele în vine.

Potrivit specialiştilor, fenomenul este extrem de rar, însă a mai fost întâlnit în mai multe localităţi din ţară.

