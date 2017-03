Militianul Berechet MINTE si e certat cu bunul simt! Primarul Gutau l-a atacat dur pe seful Politiei Valcea! 

Imberbul comandant al IPJ Valcea, Bogdan Berechet, a comis o gafa chiar de Ziua Politiei Romane. Berechet a cam dat dovada ca este putintel certat cu bunele maniere si la festivitatea prilejuita de Ziua Politiei nu a invitat si conducerea Primariei Ramnicu Valcea, asa cum era normal si de bun simt. In schimb l-a invitat pe prefect si pe presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu (care a trimis un consilier). Gestul comandantului IPJ este unul incalificabil si nu credem ca are o motivatie solida, serioasa. Poate ca Berechet a dorit sa dea satisfactie Noului Sistem Securist, pe care Gutau l-a invins la CEDO. Mai mult decat atat Berechet a mintit cu nerusinare (daca declaratia din Gazeta Valceana ii apartine si este suta la suta adevarata – nu avem cum sa nu credem ca este altfel, avand in vedere apropierea gazetei – unuia dintre redactori – de oameni din IPJ) atunci cand a spus ca la şedinţa festivă au fost invitaţi doar din sistemul de ordine şi siguranţă publică. Detinem dovada ca au fost trimise invitatii si unor autoritati locale si judetene. Asadar, RUSINICA, domnule Berechet!

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a lansat vineri, 24 martie 2017, un atac dur la adresa conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. S-a întâmplat asta în conferinţa sa de presă şi chiar în momentul în care la sediul IPJ avea loc şedinţa festivă cu ocazia Zilei Poliţiei. Ei bine, tocmai acesta a fost şi motivul atacului, pentru că Mircia Gutău s-a simţit lezat în amorul propriu pentru că şefii Poliţiei Vâlcea nu l-au invitat la manifestare. Ca atare, nici primarul nu s-a lăsat mai prejos şi i-a acuzat pe comandanţii unităţii că au mentalitate de miliţieni. Mai mult, Gutău i-a avertizat voalat că nu se va strădui să obţină fonduri pentru renovarea clădirii Poliţiei Vâlcea – scrie gazetavalcena.ro

„Azi a fost Ziua Poliţiei. Mi se pare un caz unic din ’90 încoace în care primarul municipiului nu a fost invitat. Şi ei doresc colaborare! Nu Mircia Gutău! Primarul municipiului nu a fost invitat. Ăsta e un mod de colaborare! Se pare că încă sunt foarte mulţi miliţieni. (…) Cine e ăla Berechet? Nu-l ştiu, dar are o lipsă de elementar bun-simţ. Când se doreşte o colaborare între instituţii, să nu inviţi, înseamnă că ar rămas la faţa de miliţian şi nu şi-ai depăşit poziţia. Nu ştiu ce vârstă are. Miliţienii nu făceau aşa, o parte din ei erau oameni de super calitate. (…) Nu a invitat pe nimeni, niciun reprezentant al Primăriei. Ei sunt pe lună, nu sunt în municipiu. În loc să ne fi întâlnit şi să fi venit cu o propunere. Măi, fraţilor… este primul an când sunt fonduri pentru reabilitarea clădirilor publice. Până la urmă sunt pe teritoriul municipiului şi arată ca dracu’! Şi e sediul poliţiei! Să vedem, accesează fonduri pentru aşa ceva?” – a declarat primarul Mircia Gutău în cadrul ultimei sale conferinţe de presă.

Pe de altă parte, am dorit să vedem care este şi părerea inspectorului şef al Poliţiei Vâlcea, comisarul şef Bogdan Berechet, cu privire la faptul că primarul s-a simţit ofensat pentru că nu a fost invitat la evenimentul pe care l-a organizat cu ocazia Zilei Poliţiei. „Au fost invitaţi doar din sistemul de ordine şi siguranţă publică. Nu ştiu ce a declarat domnul primar, însă eu vă spun încă o dată că la şedinţa festivă au fost invitaţi doar din sistemul de ordine şi siguranţă publică” – ne-a declarat Bogdan Berechet, şeful IPJ Vâlcea.