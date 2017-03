Gheorghe Ghimiș a creat cea mai modernă locație de evenimente din Vâlcea: „Grand Imperial Deluxe”

Omul de afaceri Gheorghe Ghimiș continuă să-și dezvolte afacerile din domeniul industriei de evenimente. Recent acesta a cumparat de la Nicolae Sofianu – Centrul de Expoziții și Evenimente, pe care l-a transformat in cea mai stilata locatie de evenimente din judetul Valcea: „Grand Imperial Deluxe”.

Investitorul Gheorghe Ghimiș, proprietar al hotelului Central din Băile Olănești, dispune de capital și peste 20 de ani de experiență în domeniul industriei turismului balnear cu sectoarele hotelier și restaurante. „Turismul de tratament este o formă specifică a turismului de odihnă care a luat o mare amploare nu atât ca urmare a dorinței de a preveni anumite îmbolnaviri, cât mai ales creșterii surmenajului și a bolilor profesionale determinate de ritmul vieții moderne. Am dorit să cumpăr și locația de la Troianu, situat pe strada Posada nr 1, deoarece am considerat că oamenii din orașul Rm Vâlcea, din județ și nu numai au nevoie de locuri speciale care să răspundă așteptărilor lor. Doresc să realizez în noua locație de la Râmnic și un hotel modern cu piscină care chiar să aducă bucurie celor care ne aleg. Am realizat la Troianu cea mai mare și modernă locație de evenimente din județ. Avem 5 saloane de evenimente, unde capacitatea pentru fiecare este cuprinsă înte 100-700 de locuri. Pot spune că prin investițiile pe care le-am realizat până acum, noul restaurant redefinește conceptul de excelență și rafinament culinar, iar locuitorii orașului și ai județului vor regăsi aici dimensiunea gastronomică pe care și-o doreau. Stilul designului este conceput pentru a permite amenajarea și personalizarea sălilor după gustul participanților la eveniment. Condițiile de confort sunt la superlativ, avem ventilație, climatizare și acustică de top. Ringurile de dans sunt generoase și parcarea privată este încăpătoare. Practic la Grand Imperial de Lux putem organiza următoarele tipuri de evenimente de neuitat într-o atmosferă plină de eleganță și rafinament: nunți, botezuri, petreceri pentru copii, evenimente corporate, banchet, majorat, balul bobocilor, zile de naștere, petreceri de Revelion, petreceri de Crăciun, 8 Martie, Sfântul Valentin, Dragobete, Halloween, etc” a precizat Gheorghe Ghimiș.