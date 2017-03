Fenomene SF in Ramnicu Valcea 

O poarta de la intrarea intr-un ansamblu rezidential din Ramnicu Valcea a costat (tineti-va bine pe scaune!): 17.000 euro! Nu va imaginati ca poarta respectiva este din aur! NU! Este din fier vopsit si doua brate cu motorase, montate de o firma de automatizari din municipiu. Ce ziceti in acest caz, si-au luat spaga administratorul si presedintele asociatiei respective de la patronul firmei?! Nu insinuam nimic, dar probabil ca a fost montata tehnologie extraterestra si de aceea a costat atat de mult poarta respectiva!

Hackerii valceni vin de pe Venus! Ei sunt cele mai iubite persoane din orasul Ramnicu Valcea. Iubite de rude, de comercianti, de doctori (pt spagile consistente!), de femeile siliconate si ultrabotoxate. Ce sa mai, sa fii hacker e lucru mare, de valoare in urbea noastra martiana!

Unui anumit domn procuror nu-i pasa de vointa electoratului ramnicean si pentru motive cosmogonice i-a facut un dosar penal primarului din Ramnicu Valcea. Bineinteles ca s-a lucrat in cooperativa poponaustica, prin vrere mateesciana. Iubire mare in justitie, materializata prin astfel de abuzuri, asa credem noi! Cand doi oameni se iubesc, nu conteaza… sexul!

Generalul klingonian sereist Dumbrava a executat la foc automat, in stil aproape mafiot, un om de afaceri valcean CINSTIT pentru niste informatii primite la un pahar de vorba pe la Olanesti. In acest timp, individul care a facut o gaura de 800 de milioane de euro in bugetul unei societati comerciale de stat se plimba, liber ca pasarea cerului…