Directorul Urbanowski de la USG, lipsit de SUFLET?! Un muncitor de la USG aflat în greva foamei a ajuns la spital! 

Rapus de frig şi de oboseală Gheorghe Baciu unul dintre muncitorii aflaţi în greva foamei de la Uzinele Sodice Govora din Râmnicu Vâlcea ajuns la spital noaptea trecută. „Se simţea rău încă ieri de dimineaţă când am început greva, avea tensiunea mare. Azi-noapte i s-a făcut rău şi am chemat salvarea”, a spus grevistul Dan Toma, muncitor USG. După ce a fost stabilizat de către medici el plecat pe semnătură din spital şi s-a alăturat din nou greviştilor. Şi starea de sănătate a liderului de sindicat Adrian Mugioiu care suferă de anumite afectiuni este precară. “Am refuzat internarea, am semnat că stau în grevă indiferent de consecinţe. Nu ştiu cât mai rezist, dar este singurul mod prin care pot atrage atenţia patronatului că trebuie să respecte legea. De patru luni tot negociem şi nu ajungem la niciun rezultat ”, a declarat Adrian Mugioiu, liderul Sindicatului Sodistul citat de gds.ro.

Patru muncitori printre care şi liderul de sindicat au intrat în greva foamei de joi, nemultumiţi de refuzul patronatul de a majora valoarea tichetelor de masă în conformitatea cu Legea 218/2016. Cei patru grevişti și-au petrecut noaptea pe bancile din faţa pavilionului central. Deși peste noapte a fost foarte frig reprezentanţii societăţii au refuzat montarea unui cort pentru muncitori de către ISU Vâlcea. Într-un comunicat de presă, reprezentanţii USG Ciech au declarat că nu pot răspunde solicitărilor muncitorilor şi cer sindicatul să vină la negocieri în a doua parte a lunii august.