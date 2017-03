Declarație-ȘOC a lui Remus Borza: Avem cea mai mare evaziune din ultimii 20 de ani!

Deputatul ALDE Remus Borza a declarat miercuri, în plenul Parlamentului, că România se confruntă cu cea mai mare evaziune la TVA din ultimii 20 de ani şi susţine că ANAF este ‘o instituţie anacronică, ce trebuie reformată din temelii’.

Deputatul Remus Borza a declarat miercuri, în plenul Parlamentului, că România se confruntă cu cea mai mare evaziune la TVA din ultimii 20 de ani şi susţine că ANAF este ‘o instituţie anacronică, ce trebuie reformată din temelii’.

‘Pe mine mă îngrijorează mai mult ceea ce o să facă Guvernul Grindeanu decât ceea ce a făcut Guvernul Cioloş, că asta ştim. Şi noi am pornit cu stângul în 2017 cu 24% colectare mai mică la TVA. ANAF, într-adevăr, trebuie să îşi tureze motoarele. Este o instituţie anacronică, ce trebuie reformată din temelii. De altfel, şi Guvernul Cioloş a avut 40% neîncasare pe TVA. Doar 11 miliarde de euro din 19 miliarde de euro. Practic, ne confruntăm cu cea mai mare evaziune la TVA din ultimii 20 de ani’, a afirmat Borza, în cadrul dezbaterilor pe tema raportului Comisiilor de buget cu privire la rectificările bugetare din anul 2016.

El spune că nu poate fi de acord cu ‘încercarea de a prezenta de o manieră triumfalistă faptele de arme şi de vitejie ale Guvernului Cioloş’.

‘Pot să fiu de acord cu colegii din opoziţie că, probabil, nu am fi avut nevoie de această anchetă parlamentară care, sigur, cred şi eu, că a fost inutilă. Dar nu pot să fiu de acord cu ei în încercarea de a cosmetiza, de a denatura o realitate care este incontestabilă şi în încercarea de a prezenta de o manieră triumfalistă faptele de arme şi de vitejie ale Guvernului Cioloş. Realitatea este şi încerc foarte concis şi în cifre să o spun – Legea 339/2015 care a aprobat bugetul de stat pe 2016 estima venituri bugetare de 254 de miliarde de lei, din care 22 de miliarde de lei fonduri europene. Deci 232 de miliarde de lei ar fi venituri doar din impozite şi taxe colectate de către stat. Ştim că din fonduri europene, din cele 22 de miliarde de lei estimate, au reuşit anul trecut performanţa de a aduce în ţară 1,3 miliarde de lei pe exerciţiul financiar 2007 – 2013 şi zero fonduri europene pe exerciţiul financiar 2014 – 2020. Din cele 232 de miliarde de lei venituri colectate din intern au reuşit 222 miliarde de lei, adică fix cu 11 miliarde de lei mai puţin. Mai puţin tot cu 10 miliarde de lei decât a reuşit Guvernul Ponta în 2015 la un PIB cu 48 de miliarde de lei mai puţin. PIB-ul României în 2015 a fost de 710 miliarde lei şi în 2016 a fost 758 de miliarde de lei. Aşa cum spunea şi preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor, avem cel mai mic grad de colectare din ultimii 10 ani, în 2016 de 29,4% faţă de 2015 – 32,9%’, a explicat deputatul ALDE.

Acesta a criticat creşterea economică bazată doar pe consum, asemenea celei din 2006 – 2008.

‘În ceea ce priveşte investiţiile, Legea bugetului de stat 339/2015 a angajat investiţii de 39 miliarde de lei, a realizat 18 miliarde de lei cu 11 miliarde de lei mai puţin decât Guvernul Ponta în 2015. Nu putem accepta la infinit o creştere economică doar pe consum pentru că ne va fi fatală. Sigur că ne umflăm în pene şi cu mândrie patriotică raportăm 4,8 creştere economică în 2016, dar ea este fundamentată exclusiv şi preponderent pe consum. Istoria se repetă şi, din păcate, nu învăţăm nimic din greşelile trecutului. La fel s-a întâmplat şi în 2006 – 2007 – 2008, când am crescut artificial pe consum şi unde am ajuns în 2010 – la tăiat de salarii la categorii întregi. Investiţiile sunt cele care pot să dea o creştere sustenabilă, o creştere sănătoasă economiei româneşti, şi nu consumul. Şi am sacrificat anul trecut investiţiile pentru consum. Şi am crescut de la 1,4% deficit bugetar în 2015 la 2,6% în 2016’, a arătat Borza.

Senatul şi Camera Deputaţilor au decis miercuri, în şedinţă comună, retrimiterea la comisiile de buget a raportului cu privire la ancheta parlamentară pentru verificarea condiţiilor în care s-au realizat rectificările bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016. În favoarea retrimiterii raportului au votat 201 parlamentari, în timp ce 81 au fost împotrivă şi 12 s-au abţinut.

– See more at: https://www.realitatea.net/declara-ie-oc-avem-cea-mai-mare-evaziune-din-ultimii-20-de-ani_2045139.html#sthash.y3WaxfS7.dpuf