Primarul Daniel Băluţă va finaliza în iulie modernizarea reţelei de apă pe o lungime de 30 km în zona Vaideeni-Izvorul Rece

Până în luna iulie 2017, primarul comunei Vaideeni, Daniel Achim Băluţă, doreşte să finalizeze proiectul de modernizare a reţelei de apă pe o lungime de 30 de kilometri, în zona Vaideeni – Izvorul Rece. De altfel, această investiţie este realizată în proporţie de 95%. Alt proiect vizează modernizarea şi reabilitarea a 10,6 kilometri de drumuri de interes local. De altfel, până la ora actuală, s-au modernizat 9 kilometri de drumuri de interes local. Un alt proiect, pe care vrea să-l implementeze primarul Daniel Achim Băluţă, constă în reabilitarea şi modernizarea Şcolii vechi din localitate. În prezent, clădirea nu este funcţională, aflându-se în conservare. Şcoala veche reprezintă clădirea de suflet a oamenilor din Vaideeni. Este o construcţie în stil brâncovenesc, veche de peste 100 de ani, care se doreşte a fi reabilitată şi modernizată cu fonduri europene. Se va păstra arhitectura clădirii, iar în curtea şcolii se va amenaja un amfiteatru în aer liber, dar şi un spaţiu unde se vor monta măsuţe şi se va mai amenaja un loc de agrement pentru dezbateri. De asemenea, în interiorul clădirii se va amenaja o bibliotecă şi sală de lectură, precum şi un spaţiu cu două săli de expoziţie cu obiecte meşteşugăreşti specifice zonei. Totodată, conducerea Primăriei Vaideeni are în vedere construirea unei grădiniţe noi în cătunul Atârnaţi, acest proiect fiind în faza procedurilor de licitaţie. În altă ordine de idei, primarul comunei Vaideeni, Daniel Achim Băluţă, doreşte implementarea următoarelor proiecte: reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Vaideeni; reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Recea (prin Compania Naţională de Investiţii); reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială „Luca Solomon”. Daniel Băluţă, primarul din comuna Vaideeni, a declarat că, de câteva săptămâni, s-a inaugurat noul sediu al primăriei, după finalizarea reabilitării clădirii în care funcţiona administraţia locală. „Este un proiect pe care l-am realizat, şi sunt mândru de acest lucru. Am insistat să păstrăm arhitectura zonei, iar proiectul a inclus reabilitarea, consolidarea, extinderea şi modernizarea sediului primăriei şi s-a derulat prin Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Horezu. Odată cu acest proiect de modernizare a sediului primăriei din localitate am reuşit şi amenajarea unui centru de informare turistică, achiziţionarea unui buldoescavator, dar şi a unei scene mobile. În cazul proiectului de modernizare a primăriei, valoarea totală a lucrărilor a fost de 9 miliarde de lei vechi. Clădirea primăriei este dotată acum cu tot ce este necesar pentru aparatul administrativ”, spune primarul din Vaideeni.