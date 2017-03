Modernizarea drumurilor este prioritară pentru primarul din Berislăveşti, Ion Buşagă, dar şi extinderea reţelei de canalizare

În acest mandat, modernizarea drumurilor este prioritară pentru primarul din Berislăveşti, Ion Buşagă, dar şi introducerea reţelei de canalizare. Primarul susţine că, în perioada următoare, beneficiind de un cadru natural deosebit, administraţia locală se va preocupa să valorifice potenţialul turistic al zonei: „În aceşti ani am putut să realizez multe, aproape tot ce mi-am propus. Am implementat multe programe cu finanţare nerambursabilă cu care am realizat modernizarea şi dotarea căminelor culturale din toate satele comunei. Cu fonduri atrase de la Guvern sau cu bani europeni în toate aceste mandate am construit poduri, am reabilitat, modernizat şi dotat toate şcolile şi dispensarele din localitate. Avem reţea de apă curentă, iar în acest mandat se va finaliza şi sistemul de canalizare. În satul Dângeşti s-a modernizat biserica în totalitate, urmând să primim fonduri pentru recondiţionarea Schitului Berislăveşti. Tot în aceste mandate am modernizat primăria. În acea perioadă, când s-a construit Primăria Berislăveşti, din fonduri proprii am construit şi un pod peste pârâul Brădişor, care face legătura cu podul construit peste pârâul Coisca, pentru a se asigura astfel legătura cu cătunul Valea Mamului. Pentru perioada următoare trebuie să beneficiem de faptul că localitatea a ajuns la stadiul de a avea utilităţi de oraş şi un cadru natural deosebit iar ţinta noastră, pentru următoarea perioadă este valorificarea potenţialului turistic al zonei”. Luna trecută, primarul din Berislăveşti, Ion Buşagă, a precizat că drumul judeţean 703N spre Releul Cozia este unul strategic, singurul pe care se poate ocoli Valea Oltului din zona Cornet până la Călimăneşti, şi care face legătura cu comunele din nordul judeţului, respectiv Perişani sau Titeşti. Pe drumul spre Perişani se află izvoare cu ape sulfuroase asemănătoare unor izvoare din Călimăneşti-Căciulata, iar oamenii din zonă sunt crescători de animale, astfel încât aici există un real potenţial turistic şi s-ar putea dezvolta o zonă agroturistică montană. În acest sens, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a demarat lucrările de asfaltare a drumului judeţean 703N pe raza localităţii Berislăveşti, drum care duce la releul de pe Vârful Cozia. După ce se va finaliza asfaltarea drumului, primarul spune că este în faza de discuţii un proiect de amenajare a unei staţiuni pe platou, ba chiar şi a unei linii de telecabine.