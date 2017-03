Consilier judeţean PNL, fals în două declaraţii de interese?! Directia Juridica a CJ doarme in papucii statului! Presedintele Radulescu, SANTAJAT?! 

Consilier judeţean PNL, fals în două declaraţii de interese?!

Consilierul judeţean Victor Stănculescu (PNL) a încălcat legislaţia privind integritatea în exercitarea funcţiior şi demnităţilor publice, precum şi pe cele care reglementează sancţionarea corupţiei, nemenţionând în declaraţiile de interese din anii 2012 şi 2013 contractele pe care le-a avut cu instituţii bugetare sau societăţi comerciale la care statul este acţionar – scrie publicatia Indiscret in Oltenia. Potrivit Codului Penal, falsul în declaraţii se pedepseşte cu amendă penală sau închisoare între trei luni şi doi ani. Dincolo de aceasta, o perioadă din primul mandat de consilier judeţean al lui Stănculescu se suprapune perioadei în care aceeaşi firmă a derulat contracte cu entităţi afate în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.

In acest timp, Directia Juridica din cadrul Consiliului Judetean Valcea doarme in papucii statului si nu doreste sa lamureasca situatia consilierului judetean liberal. Bogdan Lastun, directorul acestei institutii, il protejeaza de ani buni pe prietenul sau (gurile rele spun ca: prieten de pahar, dar noi nu credem cunoscandu-l pe Lastun ca fiind un antialcoolic convins!). Avand in vedere ca la mijloc sunt si unele foloase necuvenite, existand o suspiciune rezonabila de fals in declaratii, iar directorul Lastun l-a protejat evident pe Stanculescu se poate vorbi si despre un abuz in serviciu al functionarului public, iar procurorii DNA pot oricand sa intre pe fir. Mai toate ziarele din Valcea au scris despre pozitia ILEGALA in care s-a aflat consilierul Stanculescu, numai Directia Juridica a CJ Valcea nu a catadicsit sa trimita o solicitare de punct de vedere la Agentia Nationala de Integritate si la alte institutii ale statului cu atributii in domeniu. Nu-l intelegem nici pe presedintele CJ, Constantin Radulescu, de ce nu-l trage de urechi pe directorul Lastun – sa-si indeplineasca atributiile de serviciu?

Domnule presedinte, cu ce va are la mana consilierul Victor Stanculescu, dar directorul Bogdan Lastun?! De ce nu dispuneti masuri legale in acest caz?! Valcenii ar putea sa creada ca exista un SANTAJ la mijloc avand in vedere ca tot dvs., domnule presedinte, nu l-ati exclus din CJ pe acelasi Stanculescu cu toate ca legea era de partea dvs! In cazul in care nici de data aceasta nu veti actiona valcenii vor putea sa inteleaga orice!