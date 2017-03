Remus Borza: Deocamdată nu candidez la conducerea ALDE, dar „never say never!“ 

Braşovul se înscrie în rîndul celor 32 de organizaţii judeţene ALDE, din cele 47 din ţară, care au solicitat organizarea Congresului Naţional pentru desemnarea conducerii unice a partidului, spune deputatul de Braşov, Remus Borza.

Remus Borza, care coordonează organizaţia judeţeană a ALDE, spune că, personal, nu urmăreşte să candideze deocamdată pentru preşedinţia partidului, însă îşi doreşte o funcţie. „Nu mă gîndesc la preşedinţie, pentru că sînt încă nou în politică, încă sînt cu caş la gură. Dar «never say never» după cum spune Unchiul Sam. Am intrat în politică să fac performanţă, să fac istorie şi o să ies din politică doar peste 30 de ani şi cu picioarele înainte“, a declarat Borza.

Coordonatorul ALDE Braşov a mai declarat că aceste alegeri ţin cont de statutul adoptat în 2015, cînd a avut loc fuziunea dintre PC şi PLR şi că nu este normal ca ALDE să funcţioneze în continuare cu o conducere bicefală şi număr dublu de lideri, faţă de oricare alt partid. „Conducerea bicefală a avut beneficiile ei, dar în ultimele şase luni s-a dovedit greoaie şi detrimentală pentru ALDE. (…) Este chiar o anumită hilaritate. Avem 44 de vicepreşedinţi, dublu faţă de PSD, în condiţiile în care noi sîntem un partid de 5%-6%, iar între noi şi PSD este o diferenţă de 44% la alegeri“, a declarat Remus Borza. „În acest moment, ALDE este o struţo-cămilă. De exemplu, în octombrie 2016 eu am devenit coordonator al organizaţiei de Braşov, conduse de Ion Diniţă şi Radu Puşcariu. Practic, am devenit preşedintele celor doi co-preşedinţi. O maşină cu două volane va merge doar în zig-zag“, a spus Borza.